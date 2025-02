Bolsa na Argentina cai mais de 4% com polêmica envolvendo Milei e criptomoeda Libra

Em meio ao que seria um dia tranquilo na bolsa com o feriado nos Estados Unidos, o principal índice de ações da bolsa de Buenos Aires, S&P Merval, caía mais de 4% na tarde desta segunda-feira, 17. A queda aconteceu após o presidente da Argentina, Javier Milei, recomendar a compra de uma criptomoeda chamada Libra através de uma postagem na rede social X.

Na ocasião, Milei explicou que a criptomoeda era "um projeto privado" para "incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenas empresas e empreendimentos argentinos". O presidente afirmou que "o mundo quer investir na Argentina" e forneceu o nome e o link para a página da criptomoeda.

Com a divulgação do presidente, a cotação da criptomoeda, que era de US$ 0,45, disparou, atingindo um pico de US$ 4.978 (cerca de R$ 28.512), segundo informações da AFP. Horas depois, no entanto, o valor do ativo despencou, em meio a acusações de fraude e pedidos de um impeachment da oposição.

Na tarde de home, a criptomoeda voltava a disparar após um novo post do presidente argentino, com um passo a passo de compra do ativo em cinco etapas. Com isso, o token acumula alta de 103,5% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 0,7386. Apesar da nova alta, o ativo ainda está distante do pico de preço registrado no último sábado.

Entenda o que pode acontecer

Segundo informações do jornal argentino Clarín, as consequências disso tudo devem ser conhecidas na na terça-feira, quando o mercado internacional retorna às operações normais.

Milei, acusado pela oposição de um suposto golpe ou esquema de pirâmide, apagou a publicação que promovia a criptomoeda. "Eu não estava ciente dos detalhes do projeto e após tomar conhecimento dele decidi não continuar a divulgá-lo", escreveu Milei no sábado, no X.

O gabinete presidencial informou que decidiu encaminhar o assunto ao Escritório Anticorrupção (OA) para determinar se houve conduta imprópria por parte de qualquer membro do governo nacional, incluindo o próprio presidente. As empresas envolvidas com a criptomoeda também serão investigadas.

Segundo o jornal La Nacion, quase 80% do ativo estava nas mãos de poucas pessoas antes do apoio de Milei, e o site para promoção da moeda foi criado instantes antes da publicação do presidente argentino.

Os deputados do partido União pela Pátria anunciaram que vão apresentar um pedido de impeachment contra Javier Milei pelo escândalo desencadeado pela promoção da criptomoeda. "A participação de Milei em crime de fraude com criptomoedas é gravíssima", disseram os deputados, antes de confirmar que seguirão adiante "na apresentação do pedido de impeachment contra o presidente", disseram.