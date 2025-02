Empresa envolvida na cripto divulgada por Milei desmente afirmações do governo argentino

A empresa KIP Protocol – vinculada à criptomoeda que disparou em valorização após ser divulgada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, em suas redes sociais e depois entrou em colapso – rejeitou nesta segunda-feira, 17, declarações oficiais do governo sobre sua participação no projeto e garantiu que não realizou reuniões com o mandatário em relação à iniciativa.

Em declaração publicada em seu perfil na rede social X, a empresa sustentou que a última declaração do gabinete do presidente sobre o assunto continha "várias imprecisões materiais" e esclareceu sua relação com o presidente e com o projeto, chamado Viva la Libertad, por meio do qual o token $LIBRA foi criado.

STATEMENT

(the following statement was drafted with help of legal counsel)

On 16 Feb 2025, the Office of the Presidency of the Argentine Republic released a statement (the “Statement”) in relation to the ‘Viva La Liberdad’ Project (the “Project”).

The Statement contains…

— KIP Protocol (@KIPprotocol) February 17, 2025