Boa Safra (SOJA3) anuncia recompra de ações e novo investimento

A Boa Safra (SOJA3) anunciou nesta sexta-feira, 16, que vai iniciar um programa de recompra de ações.

A empresa informou em fato relevante que serão adquiridas até 2.462.361 ações, equivalentes a 2,10% dos papéis totais da Boa Safra e a 5,30% da circulação no mercado.

Todas as aquisições no âmbito do programa de recompra, que tem duração de até 12 meses, serão realizadas a preços de mercado, cabendo a diretoria da companhia definir as datas e a quantidade de ações para recompra.

O programa de recompra de ações terá uma duração de doze meses, e iniciará em 19 de setembro de 2022, sendo encerrado até 19 de setembro de 2023.

Boa Safra (SOJA3) investe na Bestway Seeds

Além do programa de recompra de ações, a Boa Safra também infirmou que vai investir na Bestway Seeds, empresa de beneficiamento de sementes com um aporte de R$ 35 milhões através da subscrição de ações de sua emissão.

Com isso, a Boa Safra vai controlar dois terços do capital social da Bestway Seeds.

A empresa atua na prestação de serviços de recepção, secagem, limpeza, classificação, despalha, seleção, debulha, tratamento, acondicionamento, armazenamento e controle de qualidade de sementes de milho.

Segundo a Boa Safra, essa operação está alinhada com a estratégia da companhia de aumentar sua base operacional. O fechamento da compra está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas.

Resultado da Boa Safra no 2T22

No segundo trimestre do ano, a receita operacional líquida da Boa Safra foi de R$ 125,31 milhões, alta de 205,6% em relação ao mesmo período do ano US$ 41,0 milhões.

Entretanto, o lucro líquido caiu 47,5% na comparação anual, passando de R$ 17,48 milhões entre abril e junho de 2021 contra R$ 6,58 milhões no mesmo período deste ano.

Os custos dos produtos vendidos aumentou 483,9%, chegando em R$ 114,03 milhões, contra os R$ 19,53 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 7,32 milhões, em queda de 59,3% na comparação anual.

A margem Ebitda caiu 37,97 pontos percentuais, passando de 43,81% no segundo trimestre de 2021 para 5,84% no mesmo período de 2022.

Os investimentos da Boa Safra aumentaram 480% na comparação anual, chegando em R$ 100,15 milhões no segundo trimestre do ano.

A dívida líquida aumentou R$ 361,43 milhões, passando de uma dívida líquida negativa de R$ 49,6 milhões para uma dívida líquida de R$ 311,76 milhões no segundo trimestre deste ano.

A relação dívida líquida/EBITDA - que mede a alavancagem de uma empresa - nos doze meses que terminaram no dia 30 de junho de 2022 passou de -0,47x para 2,64x.

Segundo a Boa Safra, esses aumentos ocorrem devido a utilização do caixa para as obras de expansão e por causa do aumento endividamento de curto prazo.