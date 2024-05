Receba dividendos da Petrobras este ano; veja como participar do próximo pagamento de proventos

A Petrobras (PETR4) comunicou aos seus acionistas a aprovação pelo conselho da empresa o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), totalizando R$ 13,45 bilhões, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024. A distribuição considera o desconto de R$ 1,1 bilhão correspondente ao valor de ações recompradas pela companhia no mesmo período.

Detalhes do pagamento dos proventos

Os acionistas da Petrobras podem esperar receber R$ 1,04161205 por ação, tanto para as ações ordinárias (PETR3) quanto para as preferenciais (PETR4). Este valor será distribuído em duas parcelas iguais. A primeira, de R$ 0,52080603 por ação, será paga como JCP, enquanto a segunda, também de R$ 0,52080602 por ação, incluirá dividendos no valor de R$ 0,44736651 e JCP de R$ 0,07343951.

Calendário de pagamento

Para estar apto a receber estes proventos, os investidores devem possuir ações da Petrobras até a data de corte em 11 de junho para as ações negociadas na B3. Para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE), o record date é 13 de junho. As ações começarão a ser negociadas sem direito aos dividendos na B3 e na NYSE a partir de 12 de junho.

As datas de pagamento estão agendadas para 20 de setembro, com a primeira parcela sendo paga integralmente como JCP e a segunda combinando dividendos e JCP.