Big Techs têm semana decisiva com divulgação de resultados. Saiba o que esperar

Quatro gigantes de tecnologia – Microsoft, Apple, Meta e Amazon – divulgam seus resultados financeiros nesta semana, em meio a um clima de grande incerteza econômica e preocupação com os efeitos das tarifas de importação anunciadas pelo presidente americano Donald Trump.

A expectativa é alta, já que essas gigantes representam quase 20% do S&P 500. Qualquer resultado abaixo das previsões pode ser mal recebido, especialmente em um cenário já marcado por quedas nos preços das ações e desconfiança em relação ao futuro.

Os balanços da Meta e da Microsoft serão publicados na quarta-feira, 30, após o fechamento do mercado. Na quinta-feira, 1º de maio, será a vez de Apple e Amazon divulgarem seus resultados.

Em 2025, os analistas projetam um crescimento médio de 15% nos lucros das chamadas "Magnificent Seven" (grupo que também inclui Google, Tesla e Nvidia); mas esse cenário está cada vez mais incerto. O impacto das tarifas comerciais americanas pode reduzir os ganhos do S&P 500 em cerca de 7% em 2025, segundo estimativas da Bloomberg Intelligence.

Em especial, a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem um impacto direto nas grandes empresas de tecnologia. Embora algumas isenções temporárias tenham sido concedidas a produtos como chips e laptops, a falta de clareza sobre os próximos passos nas negociações comerciais gera instabilidade.

A Apple, que depende fortemente da cadeia de suprimentos da China, pode sofrer com um aumento de custos e também com uma retração na demanda. Já a Amazon, que está mais exposta nos seus negócios de e-commerce e publicidade, pode ter seus lucros protegidos pela unidade de serviços de nuvem, que possui margens mais altas.

No caso da Meta, a desaceleração da economia e o risco de recessão podem afetar as uma área chave do negócio: a publicidade digital, responsável por grande parte do faturamento da companhia.

Os investidores estarão atentos a qualquer sinalização de como Microsoft, Apple, Meta e Amazon estão lidando com esse cenário de incerteza. A atenção deles estará voltada para qualquer ajuste nas projeções de crescimento e nos planos de investimento, que poderão determinar o desempenho das ações no curto e médio prazo.

Há uma expectativa de que os investimentos em inteligência artificial, considerados estratégicos para no longo prazo, continuem. A Microsoft, por exemplo, planeja investir cerca de US$ 80 bilhões na área, enquanto a Amazon tem um orçamento superior a US$ 100 bilhões. Qualquer sinal de desaceleração será amplamente analisado.

Na semana passada, o balanço da Alphabet deu pistas do que esperar das gigantes americanas. A dona do Google superou as expectativas de receita, mas não forneceu uma visão clara sobre o impacto das tensões comerciais e o futuro da publicidade digital.