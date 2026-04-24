Big techs no radar: Nasdaq sobe à espera de resultados das gigantes

Os futuros do Nasdaq avançavam nesta sexta-feira, 24, após balanços acima do esperado reacenderem o apetite por ações de tecnologia[/grifar], enquanto o mercado parece ter deslocado, mesmo que parcialmente, a aversão ao risco em meio à guerra no Irã.

Os contratos futuros atrelados ao Nasdaq 100 subiam 0,6%, enquanto os do S&P 500 avançavam 0,1%. Na contramão, os futuros do Dow Jones recuavam 161 pontos ou 0,3%, indicando um desempenho mais fraco das blue chips, segundo informações do Barron's.

A movimentação ocorre depois de uma sessão negativa na véspera, quando os três principais índices de Nova York fecharam em queda, pressionados pela escalada de tensões no Estreito de Ormuz e por resultados considerados mornos de empresas de tecnologia.

A SAP e a Intel divulgaram números sólidos após o fechamento do mercado na quinta-feira, 23. Os dados ajudaram a compensar parte da reação negativa a balanços da IBM e do ServiceNow, que haviam desencadeado uma nova onda de vendas no setor de software.

Na leitura do diretor de investimentos da Kerux Financial, David Laut, o movimento representa uma mudança relevante após semanas em que os mercados estiveram muito ligados às oscilações do petróleo.

Os contratos futuros de junho do petróleo tipo Brent estão em alta de 2,07%, a US$ 107,23, ao passo que os do West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiam 1,82%, a US$ 97,57 na manhã desta sexta-feira.

A movimentação moderada ocorre depois do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será estendido por mais três semanas, o que contribuiu para reduzir a pressão recente sobre os mercados, que reagiam mais às oscilações.

"Com a temporada de balanços em andamento, os fundamentos estão de volta." David Laut, diretor de investimentos da Kerux Financial

Investidores tendem a operar com cautela no curto prazo, aguardando a divulgação dos resultados das gigantes de tecnologia na próxima semana, incluindo Meta Platforms, Alphabet, Amazon, Microsoft e Apple.