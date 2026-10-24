Pesquisa para presidente CNT/MDA: Flávio Bolsonaro tem 50,7% e Lula, 49,3%, dos votos válidos

A pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, 24, mostra um cenário de empate técnico nos votos válidos para o segundo turno da eleição presidencial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 50,7% das intenções, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49,3% dos votos válidos, métrica que exclui brancos e nulos e é utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o resultado oficial.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

O recorte demográfico dos votos válidos expõe a base de sustentação de cada campanha. Flávio Bolsonaro lidera entre evangélicos, onde alcança 68% contra 32% do adversário. O candidato também demonstra vantagem consolidada entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, marcando 63% de apoio, e na região Sul, onde registra 61%.

Em contrapartida, Lula consolida sua força no Nordeste, região em que domina com 67% dos votos válidos, ante 33% do opositor. O atual presidente também tem ampla vantagem no eleitorado feminino, pontuando com 55%, e entre as famílias que ganham até dois salários mínimos, fatia em que anota 59% da preferência. Entre os católicos, o petista lidera com 56%.

Quando considerados os votos totais, o candidato do PL registra 46,3% da preferência do eleitorado, contra 45,0% do petista. Como a diferença de 1,3 ponto percentual está dentro da margem de erro, consolida-se um empate técnico absoluto na disputa estimulada.

Entre os demais eleitores no levantamento de votos totais, os que pretendem votar em branco ou anular somam 5,8% e os indecisos representam 2,9%. Na comparação com a rodada da semana anterior, de 13 a 15 de outubro, ambos os candidatos oscilaram dentro da margem estatística.

Na consulta espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 45,4% das intenções de voto, enquanto Lula registra 43,5%. Os votos em branco ou nulos correspondem a 5,8%, e 5,3% dos entrevistados estão indecisos.

O relatório também mostra que 92,7% dos eleitores afirmam que sua decisão de voto é definitiva, enquanto 7,3% dizem que ainda podem mudar de opinião até o dia da eleição. Entre os eleitores de Lula, 95% declaram já ter definido o voto. Entre os que afirmam votar em Flávio Bolsonaro, 93% revelam que a escolha é definitiva.

Quando questionados sobre quem acreditam que vencerá a eleição, independentemente de sua própria intenção de voto, 51,6% dos entrevistados apontam Flávio Bolsonaro, enquanto 37,6% acreditam na vitória de Lula. Outros 10,8% não souberam ou não responderam.

Rejeição e avaliação do governo federal

A extrema polarização nacional reflete-se nos índices de rejeição, que permanecem espelhados. Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 47,4% rejeitam Lula, enquanto 47,3% recusam Flávio Bolsonaro. No chamado potencial de voto, que soma os eleitores que votariam com certeza ou poderiam votar, o petista marca 50,8% e o senador fluminense anota 50,5%.

A rodada também mensurou a percepção geral sobre o atual governo executivo. A gestão petista possui 37,9% de avaliação positiva (ótimo e bom) e 38,4% de avaliação negativa (ruim e péssimo), caracterizando uma divisão frontal da sociedade. Os eleitores que consideram o mandato regular somam 22,6%. O desempenho pessoal de Lula é aprovado por 47,6% e desaprovado por 48,8%.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.032 eleitores entre 21 a 23 de outubro, por meio de coleta presencial domiciliar e em ponto de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por CNT/SEST SENAT/ITL e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02136/2026.