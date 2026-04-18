Meta planeja demitir 8 mil funcionários em meio à aposta em IA, diz agência

A Meta prepara uma nova rodada de demissões em massa com início previsto para 20 de maio. Segundo informações da Reuters, divulgadas neste sábado, 18, essa seria a primeira etapa de um plano mais amplo de cortes na empresa previstos para o ano.

Segundo três fontes ouvidas pela agência de notícias, a companhia dona de Facebook e Instagram deve encerrar cerca de 10% de sua força de trabalho global nessa fase inicial, o equivalente a aproximadamente 8 mil funcionários.

Outras demissões estão previstas para o segundo semestre, embora datas e o número total de postos que podem ser fechados ainda não tenham sido definidos e possam ser ajustados conforme a evolução das tecnologias de inteligência artificial. A empresa não comentou o cronograma nem a dimensão das demissões.

Meta mira investimentos em IA

O movimento ocorre em meio a uma reorientação estratégica liderada pelo CEO Mark Zuckerberg, que vem direcionando investimentos bilionários para inteligência artificial, com o objetivo de tornar a estrutura da companhia mais enxuta e eficiente.

A iniciativa acompanha uma tendência mais ampla no setor de tecnologia, em que ganhos de produtividade com IA têm sido associados à redução de quadros. Empresas como a Amazon e a Block também realizaram cortes recentes, atribuídos por seus executivos a ganhos de eficiência ligados à adoção de novas tecnologias.

Dados do site Layoffs.fyi indicam que mais de 73 mil trabalhadores do setor de tecnologia perderam seus empregos apenas neste ano, após cerca de 153 mil demissões em 2024.

As novas dispensas da Meta tendem a ser as mais relevantes desde a reestruturação entre o fim de 2022 e o início de 2023, quando a empresa cortou cerca de 21 mil postos no chamado “ano da eficiência”.

Naquele momento, a companhia enfrentava queda nas ações e revisões nas projeções de crescimento pós-pandemia.

Agora, embora esteja em uma posição financeira mais confortável, a Meta busca redesenhar sua operação com menos níveis hierárquicos e maior uso de ferramentas baseadas em IA. A empresa também vem promovendo mudanças internas, incluindo a reorganização da divisão Reality Labs e a criação de uma área dedicada à “IA aplicada”, voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas complexas de forma autônoma.

(*) Com informações da Reuters