Big techs disparam com plano bilionário de Trump para impulsionar inteligência artificial

Nesta terça, 21, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, ao lado da OpenAI, SoftBank e Oracle, a criação de uma nova empresa (joint-venture) chamada Stargate para desenvolver a infraestrutura de inteligência artificial no país.

Cada uma das companhias deve investir US$ 100 bilhões para o início do projeto, mas o valor pode subir para US$ 500 bilhões em quatro anos, cerca de R$ 3 trilhões.

Com o anúncio, as ações das empresas dispararam na tarde de terça. A Oracle (ORCL), por exemplo, subiu 6%. Mas a animação com a iniciativa acabou repercutindo para outras empresas, como a Nvidia (NVDA), que viu suas ações aumentarem 2,3%, enquanto as da Arm Holdings PLC subiram 4,1%.

Segundo Trump, a Stargate construirá "a infraestrutura física e virtual para alimentar a próxima geração de IA", o que inclui data centers em todo o país. Larry Ellison, presidente da Oracle, disse que o primeiro data center do projeto já está em construção no Texas e possui 92 mil m².

O SoftBank cuidará da parte financeira do projeto, enquanto a OpenAI ficará responsável pela parte operacional. Outra empresa, a MGX, também irá financiar a iniciativa. Além disso, Masayoshi Son, CEO do SoftBank, será presidente da Stargate.

Trump e as big techs

No dia 20 de janeiro aconteceu a posse de Trump como presidente e, entre os convidados, estavam presentes diversos líderes empresariais, em especial das big techs.

Entre eles estavam Mark Zuckerberg, CEO da Meta, Jeff Bezos, presidente da Amazon, Elon Musk, CEO da Tesla, e Sundar Pichai, CEO da Alphabet (Google).

A presença desses chefes-executivos mostram uma tentativa de se aproximar do próximo governo e se beneficiar com políticas futuras. O movimento pode estar dando resultados, já que logo em seu primeiro dia no cargo, Trump revogou uma ordem executiva da era Biden, que trazia algumas medidas de segurança sobre inteligência artificial.

Esse cenário mostra que Trump está disposto a trabalhar com as empresas de tecnologia, com a estrada dos próximos quatro anos podendo trazer grandes oportunidades para esse setor.

O objetivo da Stargate

A iniciativa em parceria com o governo dos EUA mostra uma tentativa de combater o avanço da tecnologia chinesa, que é líder mundial inclusive em inteligência artificial.

“Se os EUA não atraírem esses fundos, eles fluirão para projetos apoiados pela China [...] fortalecendo a influência global do Partido Comunista Chinês”, afirmou a OpenAI na última semana.

Além disso, seguindo as políticas protecionistas de Trump, um investimento interno alavancaria a geração de empregos do país. Nesse sentido, a Oracle afirmou que a Stargate deve garantir a liderança americana em IA, além de criar centenas de milhares de empregos americanos, gerando grandes benefícios econômicos

“Este projeto não apenas apoiará a reindustrialização dos Estados Unidos, mas também fornecerá uma capacidade estratégica para proteger a segurança nacional da América e seus aliados”.