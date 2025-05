Os bilionários que mais perderam dinheiro desde a posse de Trump

Já se passaram 100 dias desde que o presidente Donald Trump tomou posse, com alguns dos maiores nomes da tecnologia apoiando seu governo.

Vários bilionários do setor se aproximaram do republicano antes de seu segundo mandato, em parte por comparecerem à posse e doado para o fundo que custeou o evento. A atitude registrou um contrates com os anos anteriores de Trump na Casa Branca quando alguns CEOs das gigantes de tecnologia criticaram duramente o então presidente.

Muita coisa mudou desde o dia da posse. Segundo reportagem do Business Insider, líderes que apoiaram Trump viram seus patrimônios e o valor das ações das empresas que comandam caírem - à medida que a guerra comercial alimentada pelas tarifas impostas por Trump causou uma crise sem precedentes nos mercados globais.

Quatro dos bilionários mais ricos da tecnologia que compareceram à posse ou doaram para o evento — Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Jensen Huang — perderam um total de US$ 193,6 bilhões desde 20 de janeiro, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Veja quanto cada bilionário da tecnologia perdeu, de acordo com as estimativas de patrimônio líquido da Bloomberg.

Elon Musk

Patrimônio em 20 de janeiro (posse de Trump): US$ 449 bilhões

Patrimônio em 28 de abril (100 dias de Trump): US$ 335 bilhões - perda de US$ 114 bilhões

Musk, o principal apoiador de Trump entre os magnatas da tecnologia, viu a ação da Tesla cair 25% neste ano. Ele, que lidera o DOGE, um departamento do governo que está revisando e cortando gastos e cargos das estruturas federais, já disse que vai se dedicar mais à Tesla e passar menos tempo no governo Trump.

Jeff Bezos

Patrimônio em 20 de janeiro: US$ 245 bilhões

Patrimônio em 28 de abril: US$ 209 bilhões - perda de US$ 36 bilhões

De acordo com o Business Insider, a Amazon corre um sério risco de ser impactada pela guerra comercial de Trump, incluindo a tarifa de 145% sobre a China devido ao número de produtos vendidos no site, diretamente ou por meio de terceiros, que vêm do país asiático. Alguns vendedores da Amazon têm aumentado os preços de produtos como eletrodomésticos e eletrônicos, embora a empresa afirme que isso representa uma pequena fração do total de produtos vendidos no site.

Mark Zuckerberg

Patrimônio em 20 de janeiro: US$ 217 bilhões

Patrimônio em 28 de abril: US$ 195 bilhões - perda de US$ 22 bilhões

No passado, Trump atacou repetidamente o CEO da Meta no Truth Social e sugeriu que ele deveria ser investigado ou preso depois que o Facebook baniu temporariamente a conta do republicano após o motim no Capitólio em 6 de janeiro.

A Meta vem lutando contra um processo antitruste movido pelo governo, que não foi arquivado no governo Trump. No início deste mês, Zuckerberg prestou depoimento por três dias após o início do julgamento antitruste. Ou seja, a relação ainda não é das melhores.

Jensen Huang

Patrimônio em 20 de janeiro: US$ 117 bilhões

Patrimônio em 28 de abril: US$ 95,4 bilhões - perda de US$ 21,6 bilhões

Embora o dono da Nvidia não tenha comparecido à posse, a empresa doou US$ 1 milhão para o fundo de Trump da cerimônia. O patrimônio de Huang, em sua maior parte atrelado às ações da Nvidia, também caiu desde janeiro, segundo o Business Insider.

As ações da Nvidia caíram mais de 26% no acumulado do ano, com a empresa enfrentando contratempos, incluindo as tarifas impostas por Trump - empresa adquire a maior parte de seus chips principalmente em Taiwan. A empresa também relatou no início deste mês que esperava uma perda de US$ 5,5 bilhões em seus lucros do primeiro trimestre, resultado das restrições impostas pelo governo Trump às exportações de chips para a China.