BB Seguridade oficializa troca de CEO: vice-presidente do conselho renuncia

Andre Haui está oficialmente deixando a presidência da BB Seguridade (BBSE3). Ele ocupava o cargo há menos de dois anos e será substituído por Delano Valentim de Andrade, que era CEO do BB Americas e foi indicado para substituí-lo no mês passado. Haui deixa ainda o assento que tinha no conselho de administração da seguradora, que também será ocupado por Andrade.

"Concluo meu mandato com a certeza em números, ações e resultados de que deixamos um legado humano, positivo e lucrativo na empresa. E acima de tudo crescente, consistente e sólido. Contribuindo valorosamente para o crescimento do Brasil e de todos os brasileiros", escreveu Haui em seu perfil numa rede social.

Na publicação, ele deixa ainda um link para o Bushido, código de honra e ética do guerreiro samurai. "Deixo uma leitura da forma que tento viver e levar a vida e acredito que contenha o princípios universais que nunca saem de moda".

Andrade foi uma das cinco mudanças de liderança dentro do conglomerado do Banco do Brasil, anunciadas no mês passado. "As mudanças foram promovidas pela gestão do BB, buscando eficiência, inovação e geração de valor", informou o BB, na ocasião.

A saída de Haui do conselho da BB Seguridade foi anunciada ao mercado junto com uma outra renúncia: a da vice-presidente do board, Rosiane Laviola. Funcionária de carreira do BB, com mais de três décadas na instituição, ela conciliava o papel de conselheira com o de diretora do banco. As razões de sua renúncia, no entanto, não foram explicadas.