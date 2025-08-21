Invest

BB bloqueia cartão de Moraes temendo Lei Magnitsky, diz jornal

Banco teria oferecido cartão de bandeira brasileira ao magistrado; BB não confirma informação

O ministro Alexandre de Moraes teve cartão de bandeira americana bloqueado ( Rosinei Coutinho/STF)

Augusto Diniz
Redator

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12h31.

O Banco do Brasil (BBAS3) teria bloqueado um cartão internacional, de bandeira americana, utilizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirma o jornal Valor Econômico.

O magistrado, está sob sanções da Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos, desde o último dia 30 de julho.

No lugar, o BB teria oferecido um cartão de crédito da bandeira brasileira Elo, que não teria alcance pelas restrições financeiras impostas pela Lei.

O cartão de crédito e débito Elo opera desde 2011 no país e surgiu de uma parceria do Banco do Brasil, Bradesco (BBDC4) e Caixa Econômica Federal.

Procurado pela EXAME, o BB disse que não vai se manifestar sobre o assunto.

Discussões sobre a aplicabilidade da lei

A Lei Magnitsky, criada em 2012 nos Estados Unidos, permite que o país imponha sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. A aplicação da lei no Brasil tem sido questionada tanto pelo seu efeito quanto pelo seu propósito.

Os bancos brasileiros estariam quebrando a cabeça com o acolhimento da lei no Brasil, porque temem sanções dos Estados Unidos nas suas operações financeiras globais.

Esta semana, o ministro Flavio Dino, do STF, determinou, em despacho, que leis e ordens administrativas ou judiciais de outros países não produzem efeitos no Brasil de forma automática.

A aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes foi mais um capítulo do entrave nas relações do Brasil com o governo de Donald Trump.

