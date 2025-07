Banco do Brasil promove trocas nas lideranças de cinco empresas do conglomerado

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 18, mudanças nas lideranças de cinco empresas que compõem o conglomerado. As trocas foram promovidas, segundo a empresa, na busca por "eficiência, inovação e geração de valor" na BB Asset, BB Seguridade, Brasilseg (que faz parte do grupo BB Seguridade), BB Américas e BBTS.

Segundo Tarciana Medeiros, CEO do Banco do Brasil, o foco é "alinhar perfis de liderança às exigências de cada negócio, considerando critérios técnicos, experiência de carreira e aderência às diretrizes corporativas".

Os indicados

Delano Valentim Andrade, que ocupava o cargo de presidente no BB Américas desde 2023, foi indicado pelo Banco do Brasil para a presidência da BB Seguridade. Mario Matsumoto Fujii assume a liderança do BB Americas depois de ocupar o cargo de gerente geral do Banco do Brasil em Nova York e Miami. Marcelo Augusto Labuto assume a Brasilseg, que faz parte da BB Seguridade. Gustavo Pacheco Lustosa foi indicado para presidir a BB Asset, depois de passagem como diretor-presidente da BBTS, que, por sua vez, será presidida por Paulo André Rocha Alves.

À exceção de Labuto, que já ocupou a presidência do Banco do Brasil após a saída de Paulo Cafarrelli em 2018, todos os indicados já faziam parte do conglomerado.



Cabe destacar que o processo de elegibilidade se encontra em trâmite nas instâncias de governança para posterior eleição e nomeação em cada empresa ligada ao BB.

"Esses profissionais desempenharão papel fundamental na geração de resultados para o Banco do Brasil, especialmente em um ambiente altamente competitivo e em constante transformação", complementa Tarciana. "Trabalhamos continuamente para garantir que os melhores talentos estejam posicionados nas funções estratégicas, promovendo eficiência, inovação e geração de valor para o BB e seus acionistas."