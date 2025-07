BB Seguridade recebe indicação para novo presidente

A BB Seguridade (BBSE3) recebeu do Banco do Brasil (BBAS3), seu controlador, a indicação de Delano Valentim de Andrade para o cargo de diretor-presidente da instituição, para o mandato de 2025 e 2027.

Segundo o fato relevante divulgado pela companhia nesta sexta-feira, 18, o processo de elegibilidade do candidato “encontra-se em trâmite nas instâncias competentes de governança para posterior eleição pelo Conselho de Administração da Companhia.”

O atual diretor-presidente, André Gustavo Borba Assumpção Haui, permanecerá no cargo até a investidura do indicado, de acordo com o comunicado.