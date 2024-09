Banco Daycoval compra BMG seguros em busca de diversificação

O Banco Daycoval anunciou nesta quinta-feira, 5, que comprou o BMG Seguros por meio de sua seguradora controlada Dayprev Vida e Previdência.

O preço da operação não foi revelado mas, segundo o Daycoval, é equivalente a 1,47 vezes o patrimônio líquido da BMG Seguros na data da operação.

“A operação faz parte da estratégia do Banco na expansão de produtos e serviços pautados na diversificação, oportunidade e manutenção do relacionamento de longo prazo com os clientes”, informou o Daycoval.

Já o BMG informou que a venda da frente de seguros é mais um passo na estratégia de “concentrar esforços na execução das suas principais linhas de negócio, com o objetivo de crescer e gerar resultados sustentáveis aos seus acionistas e demais stakeholders.”

O acordo ainda depende da aprovação do Banco Central (BC), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).