Programa de aceleração vai investir até R$ 1,3 mi em startups de blockchain

Segunda edição de programa de aceleração da Bitso Business inclui categoria para El Salvador e apoio a projetos de pagamentos baseados em stablecoins

Abstract blockchain technology concept. Internet security. Isometric digital cube connection background. (Getty Images/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17h37.

A Bitso Business, braço B2B da Bitso, anunciou o lançamento da segunda edição do The Push, seu programa global de aceleração voltado a startups que desenvolvem soluções baseadas em stablecoins. A iniciativa busca apoiar empresas que constroem a próxima geração de infraestrutura de pagamentos na América Latina e oferece até US$ 250 mil em investimento para os projetos selecionados.

Criado em 2025, o The Push foi o primeiro programa de aceleração da região com foco específico em stablecoins. A proposta é auxiliar startups a lidar com desafios regulatórios, tecnológicos e operacionais do mercado latino-americano, ao mesmo tempo em que exploram oportunidades ligadas a blockchain e moedas digitais estáveis. Na edição inaugural, o programa recebeu mais de 300 inscrições de empresas da América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa. Nove startups foram selecionadas, com foco em pagamentos transfronteiriços, remessas e processamento de pagamentos.

As startups selecionadas na edição de 2026 do The Push receberão:

  • Até US$ 250.000 em investimento;
  • Até US$ 25.000 em créditos de produtos Bitso Business para integração total de infraestrutura;
  • Mentoria e acesso direto à equipe da Bitso, incluindo especialistas em pagamentos, liquidez, conformidade (compliance) e regulação.

O programa está aberto a startups globais sediadas ou em expansão para a América Latina que estejam construindo soluções baseadas em stablecoins, com foco nas seguintes categorias:

  •  Inovadores de Stablecoins (Stablecoin Innovators)
  • IA + Finanças (AI + Finance)
  • Infraestrutura e Rampas de Pagamento (Infrastructure and Rails)
  • Pagamentos Reinventados (Payments Reinvented)
  • Empreendedores/Desenvolvedores para El Salvador (El Salvador Builders), apresentado pela Tether

Entre os participantes da primeira edição, Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumx, afirmou que o programa contribuiu para acelerar a execução e o posicionamento estratégico da empresa no ecossistema de stablecoins no Brasil. Já Mayer Waich, cofundador e COO da PagoAsap, destacou que o The Push facilitou conexões e acesso a oportunidades que ajudaram no crescimento do negócio.

As inscrições ficam abertas até 20 de março de 2026. A fase de seleção ocorre entre abril e maio, com anúncio dos vencedores previsto para 15 de junho, durante a Stablecoin Conference 2026.

Segundo Daniel Vogel, CEO e cofundador da Bitso, o programa foi criado para apoiar empreendedores que transformam inovação em soluções práticas de pagamentos e infraestrutura financeira. Nesta edição, a inclusão de uma trilha dedicada a El Salvador busca reconhecer o papel do país no ecossistema de ativos digitais e estimular novos projetos baseados em stablecoins na região.

As inscrições para a edição de 2026 do The Push estão abertas até o dia 20 de março. Após o encerramento do prazo, a fase de avaliação do júri ocorre entre abril e maio, e os projetos selecionados serão anunciados em 15 de junho de 2026, durante a Stablecoin Conference 2026. Startups interessadas podem acessar as informações completas, incluindo critérios, termos e condições, e realizar a inscrição por meio do site oficial do programa The Push, mantido pela Bitso Business.

