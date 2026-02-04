Programa de aceleração vai investir até R$ 1,3 mi em startups de blockchain

A Bitso Business, braço B2B da Bitso, anunciou o lançamento da segunda edição do The Push, seu programa global de aceleração voltado a startups que desenvolvem soluções baseadas em stablecoins. A iniciativa busca apoiar empresas que constroem a próxima geração de infraestrutura de pagamentos na América Latina e oferece até US$ 250 mil em investimento para os projetos selecionados.

Criado em 2025, o The Push foi o primeiro programa de aceleração da região com foco específico em stablecoins. A proposta é auxiliar startups a lidar com desafios regulatórios, tecnológicos e operacionais do mercado latino-americano, ao mesmo tempo em que exploram oportunidades ligadas a blockchain e moedas digitais estáveis. Na edição inaugural, o programa recebeu mais de 300 inscrições de empresas da América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa. Nove startups foram selecionadas, com foco em pagamentos transfronteiriços, remessas e processamento de pagamentos.

As startups selecionadas na edição de 2026 do The Push receberão:

O programa está aberto a startups globais sediadas ou em expansão para a América Latina que estejam construindo soluções baseadas em stablecoins, com foco nas seguintes categorias:

Entre os participantes da primeira edição, Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumx, afirmou que o programa contribuiu para acelerar a execução e o posicionamento estratégico da empresa no ecossistema de stablecoins no Brasil. Já Mayer Waich, cofundador e COO da PagoAsap, destacou que o The Push facilitou conexões e acesso a oportunidades que ajudaram no crescimento do negócio.

Na edição de 2026, além do investimento de até US$ 250 mil, as startups selecionadas poderão receber até US$ 25 mil em créditos de produtos da Bitso Business para integração de infraestrutura, além de mentoria e acesso direto a especialistas da empresa nas áreas de pagamentos, liquidez, compliance e regulação.

O programa é aberto a startups globais que estejam sediadas ou em expansão para a América Latina e que desenvolvam soluções com stablecoins. As categorias incluem Inovadores de Stablecoins, IA e Finanças, Infraestrutura e Rampas de Pagamento, Pagamentos Reinventados e uma trilha específica para empreendedores que constroem soluções para El Salvador, apresentada pela Tether.

Segundo Daniel Vogel, CEO e cofundador da Bitso, o programa foi criado para apoiar empreendedores que transformam inovação em soluções práticas de pagamentos e infraestrutura financeira. Nesta edição, a inclusão de uma trilha dedicada a El Salvador busca reconhecer o papel do país no ecossistema de ativos digitais e estimular novos projetos baseados em stablecoins na região.

As inscrições para a edição de 2026 do The Push estão abertas até o dia 20 de março. Após o encerramento do prazo, a fase de avaliação do júri ocorre entre abril e maio, e os projetos selecionados serão anunciados em 15 de junho de 2026, durante a Stablecoin Conference 2026. Startups interessadas podem acessar as informações completas, incluindo critérios, termos e condições, e realizar a inscrição por meio do site oficial do programa The Push, mantido pela Bitso Business.