Futuro do Drex é tema de evento com executivos do BC e grandes bancos

O futuro do Drex e seu papel na economia brasileira será um dos destaques do evento NFT Brasil 2024. A segunda edição do encontro, que é considerado um dos maiores da América Latina na área de Web3, ocorrerá entre os dias 12 e 13 de setembro no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, e deverá reunir executivos de grandes bancos e reguladores.

Um dos painéis do evento terá o tema "Evolução da moeda digital brasileira e plataforma Drex - Oportunidades e desafios da economia tokenizada" e buscará debater o "impacto e as perspectivas da integração de ativos digitais no sistema financeiro nacional" a partir do desenvolvimento da versão digital do real.

Para isso, o painel contará com a presença de Fabio Araujo, coordenador do projeto no Banco Central, André Portilho, head de digital assets do BTG Pactual, e George Marcel Smetana, especialista de inovação do Bradesco. O debate está previsto para ocorrer na próxima sexta-feira, 13.

De acordo com o evento, os especialistas "vão analisar como a moeda digital brasileira, representada pela plataforma Drex, está moldando o futuro da economia digital no Brasil. O foco será nas oportunidades que a implementação do Drex oferece para inovação financeira e integração tecnológica, assim como nos desafios que surgem com a tokenização da economia, incluindo questões de segurança, regulamentação e adoção pelo mercado".

"O painel abordará como a evolução dessa moeda digital pode transformar o sistema financeiro, promover inclusão econômica e impactar diversos setores da economia, destacando tanto as potencialidades quanto as dificuldades a serem superadas", destaca ainda o NFT Brasil.

O Drex será, ainda, tema de outros dois painéis do evento. No dia 12 de setembro, o painel "Drex na prática: O que esperar do real digital? O que participantes do Piloto Drex estão fazendo nesta fase?" vai falar sobre os novos casos de uso que a iniciativa tem explorado e seus impactos na economia.

Também em 13 de setembro, o painel "Agenda verde da CVM, sustentabilidade, inclusão e inovação financeira e Drex" terá como foco a intersecção de temas de sustentabilidade e inclusão financeira com os projetos em andamento pelos reguladores brasileiros, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o BC.

Marco Affonseca, fundador do NFT Brasil, ressalta que "a inclusão desse tema de alta relevância [o Drex] em nosso evento reafirma nosso compromisso em liderar as conversas mais impactantes e inovadoras no cenário das tecnologias emergentes".

A expectativa é que a edição 2024 do NFT Brasil atraia 30 mil participantes, combinando exposições de arte digital, hackathons e debates sobre criptomoedas, Web3, metaverso, jogos digitais e inteligência artificial. Os ingressos para o evento estão à venda.