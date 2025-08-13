Equatorial (EQTL3) dobra lucro para R$ 614 milhões no 2º trimestre

Acionista de referência da Sabesp (SBSP3), a Equatorial (EQTL3) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 614 milhões no período, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado.

A empresa tem a maior parte da sua receita gerada em energia elétrica, nos setores de distribuição, transmissão e geração.

Entre abril e junho, a Equatorial registrou uma receita líquida de R$ 12,79 bilhões, aumento de 22% na base anual. Já o Ebitda ajustado da companhia cresceu 32,4%, para R$ 3,21 bilhões. A margem Ebitda saiu de 23,1% para 25,1%.

Os investimentos do grupo totalizaram R$ 2,717 bilhões nos meses de abril a junho deste ano, um aumento de 32,4% em comparação com mesmos meses de 2024.

A participação na Sabesp, reconhecida por meio de equivalência patrimonial, adicionou R$ 312 milhões em resultado. (A Equatorial tem 15% da companhia.)

A dívida líquida da Equatorial foi de R$ 45,245 bilhões ao fim de junho, valor 26% maior do que o observada no mesmo intervalo do ano passado. A relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado foi de 3,1 vezes, baixa de 0,1 p.p. em comparação com o segundo trimestre do ano anterior.