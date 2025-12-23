Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a RD Saúde, controladora das redes Raia e Drogasil, de vender ou realizar propagandas dos medicamentos das marcas próprias Needs e Bwell. A agência disse que grupo não tem autorização para produzir fármacos.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 23, e se aplica também a qualquer pessoa física, jurídica ou veículo de comunicação que comercialize ou divulgue os produtos.

Segundo a decisão, a Raia Drogasil não tem autorização de funcionamento para atuar como fabricante de medicamentos e, por isso, a Anvisa determinou a retirada dos produtos dos sites de ambas as redes, além da suspensão de qualquer forma de divulgação.

Em nota, a RD Saúde afirma que não é indústria e não produz medicamentos. Segundo o grupo, os fármacos “das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis.”

“Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa”, informa.

A Needs, criada em 2010, se consolidou como a principal marca própria da empresa, oferecendo produtos básicos nas categorias de higiene, primeiros socorros e beleza. Entre os itens disponíveis estão protetores solares, testes de gravidez, sabonetes, shampoos, hidratantes, absorventes, repelentes e lenços umedecidos.

Já a Bwell, lançada em 2023, é a segunda marca em faturamento e comercializa multivitamínicos, suplementos alimentares, paracetamol, magnésio, lactase, melatonina e outros produtos.