Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

‘Ambição é dobrarmos a Ânima’, diz Paula Harraca, CEO da companhia

Lucro da empresa de educação cresceu 88% no 3º trimestre, para R$ 36,5 milhões

Paula Harraca, CEO da Ânima: 'dinheiro é suado e cuidamos bem dele' (Daniel Mag/ Ânima/Divulgação)

Paula Harraca, CEO da Ânima: 'dinheiro é suado e cuidamos bem dele' (Daniel Mag/ Ânima/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18h45.

“Continuamos com a ambição de dobrarmos a Ânima, é assim que a presidente da companhia, Paula Harraca, visualiza o futuro.

A empresa registrou um lucro líquido de R$ 36,5 milhões no período, aumento de 87,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2024. Já o lucro líquido ajustado cresceu 2,7% para R$ 50,3 milhões de julho a setembro de 2025.

O EBITDA ajustado subiu 12,1% para R$ 374,3 milhões, com margem EBITDA ajustada em 37,2%, aumento de 1,6 ponto percentual (p.p.) no terceiro trimestre de 2025. Em receita líquida, a companhia viu seu número saltar para R$ 1 bilhão no período, crescimento de 7,2% em comparação aos mesmos meses de 2024.

“Temos um cuidado muito grande com o dinheiro, é um dinheiro muito suado para o aluno que paga a faculdade, o dinheiro tem que servir o aluno. Nisso melhoramos nossa eficiência e temos conseguido crescer receitas sem elevar custos na mesma proporção”, aponta Átila Simões da Cunha, CFO da Ânima.

Houve queda de 12,1% nas despesas comerciais consolidadas versus o terceiro trimestre de 2024, com redução da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), devido à melhora da adimplência e leve redução dos gastos de marketing. Já as despesas gerais e administrativas recuaram 18,9%.

A companhia encerrou o trimestre com uma alavancagem de 2,40x, abaixo dos 2,71x apresentados no terceiro trimestre de 2024 e os 2,66x apresentados no segundo trimestre de 2025, refletindo a consistência da geração de caixa das operações. Segundo Harraca, é a melhor alavancagem da história da Ânima.

A fim de comparação, no quarto trimestre de 2022, a alavancagem estava em 4,1x. “São 11 trimestres consecutivos reduzindo organicamente a alavancagem, mesmos nos cenários mais adversos de juros”, comenta a presidente.

Aumento do tíquete médio

O tíquete médio cresceu no ensino acadêmico de todas as verticais: Ânima Core (+6,7% versus terceiro trimestre de 2025), Ensino Digital (+6,9%) e Inspirali (+3,8%). Para os executivos, o que explica isso é uma maior qualidade do aluno ingressante em detrimento de volumes.

“O aluno que vem com mais ticket, ele é um aluno que vem com mais qualidade, que valoriza mais a educação, que se compromete mais com a sala de aula. Consequentemente, ele é um aluno que evade menos no futuro e que tem maiores condições de pagar o boleto em dia”, diz da Cunha.

Já a base de alunos da Ânima Core, principal carro-chefe da empresa, recuou 3,3%. A pressão negativa vem de captações menores em anos passados. “Se lá em 2021, 2022 e 2023, houve uma captação menor, a medida que os alunos vão se formando, essa base vai caindo”, pontua o CFO.

Entretanto, ele afirma que a empresa conseguiu inverter o movimento e a captação cresceu 8% no primeiro semestre e 5% no meio do ano. Por outro lado, a evasão da Ânima Core subiu em 5,5%.

Tchau integrações, olá consolidação

A Ânima agora está em uma nova fase. “Passamos muito tempo digerindo a aquisição da Laureate, integrando os ativos. E uma vez que finalizamos esse processo temos toda essa energia direcionada para entregar valor para o aluno”, diz o CFO.

Harraca complementa: “Esse é um ano de virada. Quando você está trabalhando uma integração, os esforços vão para sinergia e naturalmente as pessoas olham custos, ainda mais para um cenário alavancado, com dívida alta. Foi esse o contexto no qual a Ânima estava navegando, a energia estava para lá.”

Agora é hora de se consolidar.

“A gente vem investindo para gerar uma espiral positiva: mais qualidade gera mais receita, mais receita com menos custo gera mais margem, que nos dá mais capacidade de investir no aluno, e entramos em um ciclo, que é o que impulsiona os resultados", diz da Cunha.

Nesse sentido, o novo Marco Regulatório do EAD, que desde setembro exclui a possibilidade de alguns cursos serem ministrados à distância, foi benéfico para a companhia. Isso porque a Ânima não apostava no EAD como carro-chefe — representa só 7% das receitas.

“Se a Ânima perdeu um pouco de espaço porque não acreditou no digital, agora a realidade vem de encontro com a nossa estratégia, que era privilegiar essas outras modalidades”, destaca o CFO.

A queda de juros também pode ser um impulso para a empresa e para os papéis, que já sobem 120% no ano. “Se hoje nós estamos penalizados por conta dos juros, na hora que começar a cair, nossos resultados terão um vento de cauda”, complementa o executivo.

Segundo ele, cada 100 pontos-base da Selic equivale a R$ 30 milhões de lucro para a empresa.

Chamada de “terceira onda” esse momento que a Ânima vive, Harraca enfatiza que o foco da empresa agora está nos alunos. “A Ânima confirmou para ela mesma e para todos os stakeholders, que ela consegue ter um olhar cuidadoso de manter essa excelência na experiência do aluno”, diz.

Entretanto, ela não descarta a possibilidade de novas aquisições. “Essa consistência da nossa estratégia e essa solidez financeira nos permitem, sim, estarmos abertos a olhar as oportunidades no mercado.”

Acompanhe tudo sobre:AnimaEducaçãoBalanços

Mais de Invest

Lucro do Fleury cai 3% no 3ª tri, para R$ 185 milhões

Cogna reverte prejuízo no 3º tri; ação acumula alta de 250% no ano

Ibovespa fecha com alta moderada, mas garante novo recorde

Mais de 52% dos investidores tiveram resultado positivo na Copa BTG Trader

Mais na Exame

Mercados

Lucro do Fleury cai 3% no 3ª tri, para R$ 185 milhões

Brasil

Ciclone extratropical chega à região Sul; veja áreas mais afetadas

Mundo

Governo Trump diz ao Congresso que não há plano de ataque contra Venezuela

EXAME Agro

Conab vai comprar 137 mil toneladas de arroz para regular preços