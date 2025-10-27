Invest

Amazon prepara corte de até 30 mil funcionários, diz Reuters

Redução representa cerca de 10% do quadro administrativo e é a maior desde 2022

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16h27.

A Amazon deve anunciar a demissão de até 30 mil funcionários a partir desta terça-feira, 28, segundo informações da Reuters. O movimento faz parte de um plano para reduzir custos e ajustar o quadro de pessoal após o período de forte expansão durante a pandemia.

O número representa cerca de 10% dos 350 mil empregados corporativos da companhia e pode se tornar o maior corte desde 2022, quando aproximadamente 27 mil vagas foram eliminadas. No total, a empresa conta com 1,55 milhão de trabalhadores em todo o mundo.

Cortes atingem áreas de tecnologia, recursos humanos e dispositivos

De acordo com a Reuters, as reduções devem impactar diversas áreas, incluindo recursos humanos (People Experience e Tecnologia), dispositivos e serviços, além de operações.

Gestores dessas divisões foram orientados a participar de treinamentos internos sobre como conduzir as comunicações com as equipes afetadas. Os avisos de desligamento devem começar a ser enviados por e-mail já na manhã de terça-feira.

A Amazon não comentou oficialmente o assunto. Nos últimos dois anos, a companhia já havia promovido reduções graduais de pessoal em setores como comunicação, podcasting e desenvolvimento de dispositivos como parte de um processo contínuo de racionalização de despesas.

Os cortes acontecem três dias antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, marcada para quinta-feira, 30. As ações da Amazon registraram alta de 1,5%, cotadas a US$ 227,53 na Nasdaq, após a notícia.

