AWS busca startups latinas de IA generativa e oferece cheque de US$ 1 milhão em créditos de nuvem

A Amazon Web Services (AWS) abriu nesta terça, 10, as inscrições para a terceira edição do programa de aceleração focado em inteligência artificial generativa (IA generativa). Voltado para startups em estágio inicial, o AWS Generative AI Accelerator pretende selecionar 40 empresas ao redor do mundo — cinco delas da América Latina.

Cada uma das selecionadas poderá receber até US$ 1 milhão em créditos de computação na nuvem e passará por um treinamento híbrido de oito semanas, que inclui mentorias e suporte técnico. O programa começa em 13 de outubro, com abertura presencial em Seattle (EUA), e termina no evento AWS re:Invent 2025.

O foco da iniciativa está em empresas que desenvolvem tecnologias de base para IA generativa, como modelos de linguagem, ferramentas de fine-tuning, ou seja, de ajuste fino, infraestrutura de treinamento e workflows, fluxos de trabalho, para agentes autônomos. A inscrição exige que a startup já tenha um produto funcional (MVP), alguma tração com clientes e equipe técnica estruturada.

Segundo a AWS, não é necessário que os projetos já utilizem os serviços da plataforma, mas os que usam podem obter suporte mais direcionado. A avaliação das candidatas leva em conta também o potencial de inovação tecnológica em setores como saúde, finanças, mídia e manufatura.

Foco em tecnologias fundacionais e inclusão regional

A empresa afirma que o objetivo é identificar e impulsionar tecnologias consideradas estruturantes para o futuro da IA generativa, em vez de apenas aplicações pontuais. Em 2024, o programa recebeu mais de 4.700 inscrições de startups, com perfis diversos e propostas voltadas a setores como biotecnologia e automação industrial.

Nesta edição, a AWS destaca que quer ampliar a representatividade geográfica, com empresas selecionadas de regiões como América Latina, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. A promessa é oferecer mentoria especializada para diferentes tipos de negócios dentro do ecossistema de IA, incluindo plataformas de base, infraestrutura e camadas de aplicação.

As inscrições estão abertas até 10 de julho no site oficial do programa, e as empresas selecionadas serão anunciadas em 24 de setembro.