SpaceX, de Elon Musk, compra faixas de transmissão de dados sem fio por US$ 17 bilhões

A SpaceX, de Elon Musk, comprou a faixa de frequências utilizadas para transmissão de dados sem fio da EchoStar por aproximadamente US$ 17 bilhões. O objetivo é permitir que a empresa de telecomunicações de Charlie Ergen resolva uma investigação regulatória pendente e reduza sua dívida.

A transação envolve a compra das licenças de espectro AWS-4 e H-block da EchoStar, que são destinadas a comunicações móveis, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 8.

O pagamento será dividido em US$ 8,5 bilhões em dinheiro e US$ 8,5 bilhões em ações da SpaceX. Além disso, a empresa se comprometeu a financiar cerca de US$ 2 bilhões em pagamentos de juros da dívida da EchoStar até novembro de 2027, segundo informações da Bloomberg.

Após a divulgação da notícia, as ações da EchoStar subiram até 26% em Nova York, atingindo um valor recorde de US$ 84,48. Seus títulos também foram os que mais subiram no mercado de "junk bonds" (títulos de alto risco), de acordo com dados da Trace.

A venda da AWS-4 representa a saída de mais um ativo importante do portfólio da EchoStar, encerrando a perspectiva de que a empresa pudesse se tornar a quarta maior operadora de telefonia móvel dos EUA.

Fim da pressão da FCC

Esse acordo, que vem depois da venda de outras frequências para a AT&T por cerca de US$ 23 bilhões, deve pôr fim às investigações da Comissão Federal de Comunicações (FCC) contra EchoStar. A FCC acusou a empresa, em maio, de não utilizar de forma eficaz a faixa de frequências concedida a ela, ameaçando retirar algumas de suas licenças, o que gerou uma série de negociações, com a EchoStar correndo o risco de falir. A empresa alegou que a investigação da FCC havia prejudicado sua capacidade de desenvolver sua rede 5G.

Os recursos obtidos com a venda serão usados pela EchoStar para reduzir parte de sua dívida, que chega a US$ 25 bilhões, uma situação crítica que preocupava seus credores após anos de disputas e impasses legais com Charlie Ergen.

Para a SpaceX, o negócio também é vantajoso, especialmente no desenvolvimento de uma conexão direta por satélite para dispositivos móveis. O acordo permitirá que a SpaceX combine o espectro da EchoStar com suas capacidades de lançamento de foguetes e satélites, aumentando seu poder para oferecer conexões móveis via satélite.

Empresas como a SpaceX, que buscam fornecer serviços móveis a partir do espaço, geralmente precisam se associar a empresas com licenças de conexões móveis. Embora a SpaceX já tenha uma parceria com a T-Mobile US, a aquisição faixa de transmissão da EchoStar permitirá que a SpaceX ofereça seus serviços de maneira mais independente.

Reações

As ações de outras operadoras móveis caíram após a notícia. A T-Mobile recuou 3,9%, a Verizon Communications caiu 2,4% e a AT&T teve uma queda de 2,3%.

Gwynne Shotwell, presidente e COO da SpaceX, afirmou que o acordo com a EchoStar vai acelerar a missão da empresa de eliminar as zonas sem cobertura móvel ao redor do mundo.

Desde o lançamento de seus primeiros satélites Starlink em 2019, a SpaceX já conquistou cerca de 6 milhões de clientes em mais de 100 países. Em junho, conseguiu aprovação regulatória na Índia, um mercado importante que ainda não estava sendo explorado.

Reclamações de Musk

A FCC iniciou sua investigação sobre a EchoStar após reclamações de Musk de que a empresa estava monopolizando frequências valiosas sem fornecer serviços comerciais com elas. A SpaceX havia solicitado à FCC que permitisse o compartilhamento da faixa de espectro, agora comprada.

O espectro AWS-4, também conhecido como banda de 2 GHz, foi designado para transmissões móveis terrestres e tráfego entre satélites e infraestrutura terrestre. Em 2011, Ergen adquiriu os direitos dessa faixa de espectro das falidas empresas de satélite DBSD e Terrestar.

A MDA Space, fabricante canadense de satélites, anunciou que recebeu uma notificação de rescisão de contrato da EchoStar em relação a um projeto de constelação de satélites - isso por causa das mudanças nas estratégias e nos planos de negócios da EchoStar durante as discussões sobre a alocação de espectro com a FCC.