Como ser um líder inspirador? Trajetória de Cook e Bezos mostra que não depende só das soft skills

Pouco importa se é a primeira vez em um cargo de liderança ou se as experiências desse tipo são vastas, ser um profissional de alta gestão que é referência e inspira os outros é sempre um processo desafiador.

Para alguns, o segredo está nas habilidades comportamentais: sentir empatia, gerenciar bem as emoções, ter uma escuta ativa e respeitar o espaço dos outros – não há como negar que uma boa gestão exige comportamentos como esses. No entanto, somente atitudes podem não ser suficientes. Um profissional de alto escalão também precisa de habilidades técnicas, como as finanças.

É a compreensão profunda do orçamento que permite às lideranças tomarem decisões informadas e estratégicas. E quando um líder combina habilidades financeiras com as soft skills, ele se torna um profissional imbatível. Além de um exemplo em comportamentos e atitudes, seu estilo de liderança vira um modelo de gestão de alta performance e de resultados extraordinários.

Foi assim com Tim Cook e Jeff Bezos, que se tornaram referências de como a boa liderança associada ao conhecimento fundamentado em finanças pode fazer toda a diferença. Veja, abaixo, a história desses líderes e saiba como se inspirar nos passos deles para se tornar um gestor inspirador.

Como Tim Cook e Jeff Bezos podem inspirar líderes?

Tim Cook: olhou para as finanças e evitou a falência da Apple

Em 1997, a Apple estava à beira da falência, mas a volta de Steve Jobs mudou a trajetória da empresa. Jobs simplificou a linha de produtos, focou em melhorias de design e funcionalidade e implementou um rigoroso controle de engenharia.

Para estabilizar a Apple, Jobs trouxe Tim Cook, que otimizou a cadeia de suprimentos e custos, renegociou contratos com fornecedores e utilizou indicadores financeiros para melhorar a eficiência operacional. Isso contribuiu significativamente para a sustentabilidade e lucratividade da empresa.

Com a morte de Jobs, Cook assumiu como CEO e levou a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo – comprovando que uma gestão financeira sólida e estratégica é a chave para o sucesso de qualquer organização.

Jeff Bezos: identificou tendência e criou um negócio rentável