Bússola & Cia: prêmio vai reconhecer empresas pelo uso de IA com impacto real nos negócios

A Fundação Dom Cabral (FDC) e a CI&T (NYSE:CINT) lançam o AI Lighthouse Awards, iniciativa inédita que premiará empresas que usam Inteligência Artificial com impacto real nos negócios, sociedade e futuro. A avaliação, conduzida por especialistas da FDC, resultará em ranking geral e por setores.

“Sermos pioneiros, junto com a FDC, reforça nossa crença de que a IA deve ser aplicada com responsabilidade, propósito e visão de futuro”, afirma Bob Wollheim, VP da CI&T.

A cerimônia também celebrará os 30 anos da companhia, com recursos revertidos em bolsas de estudo em tecnologia.

Svitzer capacita profissionais com Realidade Virtual

A Svitzer, empresa global de serviços de reboque e marítimos vem investindo em capacitação para capitães com simulador imersivo inédito no Brasil. Com tecnologia de Realidade Virtual, leva treinamento de alto desempenho aos portos, reduz custos e apoia a descarbonização.

O simulador portátil de última geração treina comandantes em ambiente seguro, com repetição ilimitada e decisões em tempo real.

Com investimento estimado em mais de r$ 200 mil, o simulador de Realidade Virtual se destaca como uma solução mais acessível e portátil, ao contrário dos simuladores tradicionais em estações fixas.

Lubrizol abrirá instituto de pesquisa de beleza em São Paulo

A Lubrizol, líder em especialidades químicas e parte do grupo Berkshire Hathaway, anuncia a inauguração do Beauty Research Institute no Brasil, prevista para Março de 2026.

Este será o primeiro instituto da companhia na América Latina e o terceiro no mundo, projetado para aprofundar a colaboração com o cliente, acelerar os ciclos de desenvolvimento e fornecer inovações de ponta que atendam às diversas necessidades dos consumidores locais e globais.

O investimento faz parte do compromisso de R$150 milhões que a companhia fará no Brasil nos próximos três anos, reforçando sua presença na região e o crescimento local.

Com investimentos de R$ 100 milhões, Viveo conclui transformação em centros de distribuição

Ecossistema referência em saúde no país, a Viveo concluiu o processo de transformações em seus centros de distribuição. A companhia investiu R$100 milhões em uma série de melhorias e modernizações, a fim de automatizar processos, simplificar e potencializar a eficiência de suas operações. Hoje, os vinte centros de distribuição (CDs) da empresa somam mais de 150 mil m² de área de armazenagem e suportam o processamento de milhões de volumes por mês.

Entre os avanços estão a implementação de armazéns verticais automatizados, controle de inventário diário e sistema WMS (Warehouse Management System), além da revisão da malha logística e a integração sistêmica e operacional - medidas que trazem mais segurança, eficiência e excelência aos processos. Com esses movimentos, a Viveo consolida sua operação em torno de uma logística moderna e eficiente, que possibilita entregas em até 24 horas nas capitais, cobrindo 80% dos hospitais privados do país.

81% dos empreendedores já implementaram ou planejam automação logística

O e-commerce brasileiro vem se consolidando a cada dia. De acordo com a pesquisa ‘Rota do E-commerce’ realizada pela Loggi, em parceria com a Opinion Box, 81% dos empreendedores já implementaram ou planejam alguma automação logística

Automações estas como integrações realizadas com ERPs (Planejamento de Recursos Empresariais, em português), ou seja, a integração direta de pacotes com as transportadoras, refletindo o foco em inovação e melhoria contínua para gestão e venda de produtos.

E para expandir seus negócios, a adoção de novas tecnologias e a automatização de processos são apontadas por 18% dos empreendedores como fatores adicionais que mais ajudariam neste crescimento.

Na terra da cerveja, foodtech brasileira capta aporte de 350 mil euros

A foodtech brasileira Typcal recebeu um aporte de €350 mil da Biotope, aceleradora belga de biotecnologia. A startup transforma resíduos do processo cervejeiro em insumo para sua produção e já conta com uma patente que protege o método mais rápido de fermentação do mundo.

O investimento será destinado à expansão de P&D, além de estratégias comerciais e de distribuição na Europa. A empresa prevê inaugurar sua fábrica em Curitiba em novembro de 2025 e já se posiciona como referência global em saudabilidade e sustentabilidade na indústria de alimentos

Loja do Mecânico inaugura outlet

Após inaugurar sua primeira unidade na capital paulista no primeiro semestre deste ano, em Interlagos, a Loja do Mecânico reforça seu projeto de expansão, com a recém abertura do primeiro outlet da rede.

O local escolhido para a nova unidade foi a Zona Leste de São Paulo. Com esse modelo, a rede aposta em descontos agressivos e pronta-entrega para atrair profissionais e entusiastas. Com a novidade, a marca chega a 20 lojas físicas.

Expansão de 50% em duas rodas

A Kawasaki quer crescer 50% em sua rede de concessionárias ainda em 2025, indo de 36 para 54 unidades. Para 2026, a meta é 73 unidades.

Com 17 anos no Brasil e produção nacional em Manaus, a marca também prepara a ampliação da capacidade fabril de 12 mil para 20 mil unidades/ano até 2026, com foco na demanda por modelos on-road e off-road de média e alta cilindradas.

Eventos por vir

Mendix Transform 2025 em São Paulo

A Siemens Digital Industries Software promove em 30 de outubro, na ARCA (SP), a 3ª edição do Mendix Transform.

O evento reunirá cerca de 50 líderes de tecnologia e CIOs de grandes empresas para discutir inovação e transformação digital.

A programação inclui painéis sobre IA aplicada ao low-code, integração com SAP e liderança em tecnologia, além do lançamento do Mendix 11 nas Américas.

Executivos da Siemens e Mendix, além de clientes como Vivix, Credsystem e Roadcard, apresentarão cases e conquistas com a plataforma.

Desenvolvimento profissional

Conexões femininas em Londres

A planejadora financeira certificada CFP, Luciana Ikedo, autora do livro "Vida Financeira - Descomplicando, economizando e investindo", e a doutoranda em Gênero e Sexualidade pela University College London, Juliana Kaiser, lançaram recentemente o projeto Conexões pelo Mundo, que combina turismo cultural e desenvolvimento de carreira.

A primeira edição acontece em Londres, e reunirá brasileiras em uma jornada de networking internacional, autoconhecimento e liderança. A experiência inclui o mapeamento do Perfil Comportamental DISC e dará origem a um livro coletivo com relatos das participantes, reforçando o protagonismo feminino em ambientes globais de trabalho.

Formação para mulheres em inteligência artificial

O Potenc.IA abre inscrições gratuitas para mulheres de 16+, com ou sem experiência, para 4 semanas de formação online em Inteligência Artificial.

Aulas práticas, mentoria semanal e desafios aplicados aumentam a empregabilidade. É 100% gratuito, basta ter internet estável.

Iniciativa quer formar 10 mil mulheres até março de 2026, com certificado incluso. A iniciativa prioriza a inclusão de mulheres negras, indígenas, LGBTQIAPN+, PcD e com mais de 50 anos

Vagas abertas esta semana

Ternium abre inscrições para novo Programa de Estágio

A Ternium, maior siderúrgica da América Latina, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio até 20 de outubro exclusivamente pelo site estagioternium.com.br.

Com 60 vagas em diversas áreas, o programa é voltado para universitários que estejam cursando a partir do 3º ou 4º período, a depender do curso, em áreas como engenharias, tecnologia da informação, comunicação, entre outras.

Durante o estágio, os selecionados contarão com bolsa compatível com o mercado e benefícios. O processo seletivo contará com etapas como triagem de currículos, testes online, dinâmicas e entrevistas.

Grupo Pereira promove semana de contratação para PCDs

Com o objetivo de ampliar a inclusão no mercado de trabalho, o Grupo Pereira, sétimo maior varejista do Brasil, realiza, entre os dias 22 e 26 de setembro, a Semana da Pessoa com Deficiência, oferecendo 2.000 vagas em diversas áreas nos estados onde atua.

As oportunidades abrangem diferentes funções, como operador de caixa, operador de loja, auxiliar de prevenção, assistente administrativo, repositor, auxiliar de padaria e técnico em carnes.

Período: 22 a 26 de setembro

Locais: Fort Atacadista e Supermercados Comper de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Horários: das 8h às 11h e das 13h às 17h

Idade mínima: 17 anos

Benefícios: plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino, suporte social e plano de carreira

Danone abre inscrições para programa de estágio

A Danone Brasil abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026, com mais de 20 vagas em SP e Poços de Caldas (MG), em áreas como Operações, Marketing, RH e Jurídico. Bolsa de R$1.900 a R$2.100,00 em SP e R$1.710 a R$1.890 em MG.

Entre os benefícios, estão VR ou alimentação no refeitório, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, desconto em produtos, auxílio-creche, vale academia, day off e cesta de Natal. Inscrições até 19/10 por meio do link.

ZAMP procura estagiários no foodservice

Dona de marcas como Burger King, Subway e Starbucks no Brasil, a ZAMP abre inscrições para seu Programa de Estágio 2026, com atuação corporativa em SP.

Bolsa de R$2.300, além de benefícios como VA, cartão multibenefícios, TotalPass, plano de saúde e odontológico. Exige matrícula em curso superior ou técnico (exceto saúde), com formatura entre dez/26 e dez/27. Inscrições até 16/10.

Livelo lança Programa de Estágio Afirmativo

A Livelo lançou o Programa de Estágio Afirmativo 2026, exclusivo para pessoas pretas e pardas. São 18 vagas em áreas como Dados, Marketing, Produtos e RH, em modelo híbrido (Barueri/SP). Exige graduação em áreas correlatas com conclusão entre jun/dez 2027. Benefícios: bolsa de R$2.100, VA/VR, vale-cultura, transporte ou estacionamento, assistência médica/odontológica, seguro de vida e apoio à saúde mental. Inscrições até 10/10.

Ultracargo começa programa de estágio

A Ultracargo abriu 10 vagas para seu Programa de Estágio, com início em jan/2026. Oportunidades em SP (8) e Santos (2), em áreas como Engenharia, Operações e Novos Negócios.

Duração de 1 ano, prorrogável. Presencial, 30h semanais, bolsa de R$2.220 e benefícios (vale-refeição ou refeição no local, assistência médica/odontológica, seguro de vida e transporte). Inscrições até 20/10.

MRV&CO tem estágios do canteiro de obras ao escritório

A MRV&CO recebe inscrições até 20/10 para o Programa de Estágio, com vagas em várias localidades, em canteiros de obras e escritórios. Áreas de atuação: Engenharia Civil, Arquitetura e Eng. de Produção. Duração de 1 ano, prorrogável. Presencial, 4h ou 6h diárias, com bolsas de R$1.150 (4h) ou R$1.700 (6h) e VT. Desejável conhecimento em Excel.

MSD Brasil abre vagas para Estágio Estrelas do Futuro

A MSD Brasil abriu 16 vagas para o Programa de Estágio Estrelas do Futuro, com inscrições até 14/10. Áreas como EHS, Assuntos Regulatórios, Marketing e Supply Chain, em SP, Campinas, Cruzeiro e Vinhedo.

Jornada de 6h diárias, até 2 anos de duração. Bolsa de R$1.650 a R$2.300, além de benefícios como assistência médica/odontológica, VR, VT, seguro de vida, Gympass, plano de saúde PET e descontos em medicamentos.