Agora vai? GameStop demite CFO e anuncia demissões como parte do turnaround

A GameStop demitiu seu diretor financeiro, Mike Recupero, e está demitindo funcionários como parte de um plano de recuperação agressivo.

A informação foi divulgada pela própria GameStop nesta quinta-feira, 7.

Recupero teria sido demitido pelo presidente e acionista da varejista de videogames em pessoa, Ryan Cohen.

Segundo fontes próximas do assunto, Recupero, que entrou na empresa há cerca de um ano, foi demitido porque "não se encaixava na cultura” e estava “muito distante”.

Diana Jajeh, diretora de contabilidade da empresa, se tornará a nova CFO.

Onda de demissões na GameStop

As demissões, anunciadas em uma mensagem aos funcionários, estão no lado corporativo da empresa e não em suas lojas, e visariam reduzir a folha salarial à medida que a GameStop investe em outras áreas.

O varejista vem tentando se reinventar e acompanhar o mercado de videogames que se moveu em sua maior parte para o online.

O atual CEO, Cohen, foi escolhido no ano passado para liderar o turnaround da empresa.

Fundador da Chewy, portal on line de venda de produtos para pets, o executivo trouxe uma nova lista de líderes corporativos, incluindo Recupero, que veio da Amazon (AMZO34).

As ações da GameStop também receberam maior atenção pela atual gestão.

Os papéis da empresa tiveram uma volatilidade muito elevada, se tornando epicentro de um caso de "short squeeze" em 2021.

Um grupo de pequenos investidores pessoas físicas se reuniu em uma comunidade da rede social Reddit chamada r/WallStreetBets, onde organizaram uma compra maciça de ações da GameStop, levando para uma valorização do papel, que passou de US$ 17 para US$ 325 em menos de um mês.

No início desta semana, a GameStop informou que seu Conselho de Administração havia aprovado um desdobramento de ações de 4 por 1.

Um desdobramento de ações é emitido quando uma empresa deseja aumentar o número de ações no mercado e colocar seu preço ao alcance de mais investidores.

Após esse anúncio, as ações da GameStop subiram 8%.