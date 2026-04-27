Agora é Flash: Sequoia troca e-commerce por bancos e estuda novo ticker na bolsa

A Sequoia começou 2026 com uma mudança estrutural no modelo de negócios. Após a JiveMauá assumir 99,6% do capital e tirar a companhia da crise financeira, a estratégia deixou de ser volume no e-commerce para focar em nichos mais rentáveis, com a logística de materiais bancários no centro dessa virada. E agora ancorada na marca Flash Courier.

A decisão marca uma ruptura com o passado recente, quando a empresa disputava espaço com gigantes como Mercado Livre e Shopee em um mercado de margens comprimidas. No novo desenho, o objetivo é operar menos, mas ganhar mais. O raciocínio parte de uma conta simples: trocar um negócio intensivo em capital, com margens de 10% a 15%, por outro com retorno superior a 20% e maior previsibilidade.

A aposta está concentrada na entrega de cartões, documentos bancários e equipamentos financeiros — um segmento menor em volume, mas com dinâmica diferente do e-commerce. Nesse mercado, o diferencial não é velocidade extrema nem escala global, mas segurança, rastreabilidade e capilaridade. A Sequoia construiu essa infraestrutura ao longo dos anos e agora tenta monetizá-la de forma mais eficiente.

Hoje, a operação conta com cerca de 420 parceiros e atinge 72% da população brasileira. “Imagina chegar com um cartão de crédito em praticamente qualquer localização do país”, diz Leopoldo Bruggen, CEO da companhia. Essa capilaridade cria uma barreira de entrada relevante em um nicho onde a concorrência é mais limitada.

Além disso, o modelo traz uma mudança importante na qualidade da receita. “É uma receita menor, mas muito mais qualificada. A gente começa a ver a companhia atuando em segmentos lucrativos”, afirma o CEO.

Uma nova marca

A virada também é financeira — e começou antes mesmo da mudança operacional aparecer. A reestruturação da Sequoia foi iniciada ainda em 2023 e só foi concluída no começo de 2026, em um processo que combinou engenharia financeira e reposicionamento estratégico.

Sob liderança da JiveMauá, cerca de R$ 750 milhões em passivos foram equacionados, sendo aproximadamente 80% convertidos em instrumentos que podem virar ações. O movimento reduziu de forma relevante a alavancagem e mudou o perfil do balanço.

Ao mesmo tempo, a gestora passou a comprar dívidas no mercado secundário e injetar novos recursos na operação, consolidando o controle da companhia. A empresa também recorreu à recuperação extrajudicial para renegociar mais de R$ 100 milhões com fornecedores, alongando prazos e reorganizando o fluxo de caixa.

O processo foi concluído com uma nova emissão de debêntures, que alongou o perfil da dívida remanescente e reduziu a pressão de curto prazo. A desalavancagem, portanto, não veio da venda de ativos, mas de uma reconfiguração profunda do balanço.

Nesse contexto, a venda de parte da operação para o Mercado Livre ganha outro significado. A transação envolveu ativos ligados ao e-commerce, como softwares e infraestrutura B2C, mas não teve como objetivo pagar dívida — que já havia sido endereçada.

Na prática, o movimento marcou a saída definitiva de um segmento deficitário e intensivo em capital. Os recursos passam agora a financiar a expansão das áreas mais rentáveis, como a logística de objetos bancários e o B2B.

A lógica financeira acompanha a estratégia operacional. Ao deixar o e-commerce, a companhia abandona um modelo com cerca de 70% de custos fixos e migra para uma estrutura majoritariamente variável, mais ajustada à demanda.

A Sequoia trocou volume por margem — e usou a venda ao Mercado Livre como combustível para essa virada.

Sob a gestão da JiveMauá, a companhia passou a priorizar geração de caixa e controle de risco, em vez de crescimento acelerado de faturamento. “No fim, o relevante não é receita, é margem e geração de caixa”, diz Bruno Marino Gomes, diretor da gestora.

Segundo ele, a logística de objetos bancários permite uma estrutura de custos mais previsível. “O custo está muito mais vinculado à receita. Isso dá previsibilidade e permite buscar margem com mais consistência.”

A nova operação, concentrada na marca Flash Courier, foi desenhada para ser mais enxuta. A empresa adota um modelo asset light, com poucos ativos próprios e forte uso de parceiros.

Na prática, cerca de 90% dos custos são variáveis, o que permite ajustar rapidamente a operação conforme a demanda — algo difícil no modelo anterior, baseado em grandes centros logísticos e investimentos fixos elevados.

Essa flexibilidade reduz risco e melhora o retorno sobre o capital, especialmente em um ambiente de juros altos e crédito restrito.

A reestruturação vai além da operação. A companhia também iniciou um processo de reposicionamento de marca, deixando o nome Sequoia em segundo plano.

“A marca ficou muito machucada com a reestruturação”, admite Bruggen. A ideia é priorizar a Flash Courier como principal frente do grupo — movimento que pode, inclusive, levar à mudança do ticker na bolsa. A transição será gradual, já que contratos antigos contratos ainda carregam a marca original, mas o direcionamento é claro.

A saída do e-commerce não foi apenas estratégica, mas defensiva. Com Mercado Livre investindo R$ 57 bilhões em logística e ampliando sua malha para cerca de 4 milhões de metros quadrados, competir nesse segmento se tornou inviável para operadores independentes.

Ao abandonar essa disputa, a Sequoia tenta escapar de uma guerra de escala para entrar em um mercado de especialização. No lugar de entregar milhões de pacotes com margens apertadas, a empresa passa a operar volumes menores, com maior valor agregado e previsibilidade.