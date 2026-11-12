Crise no agro é sem precedentes desde o Plano Real, diz CFO do Banco do Brasil

A crise de inadimplência no agronegócio que pressiona os resultados do Banco do Brasil (BBAS3) não tem precedentes na história recente da instituição e remete aos efeitos da implementação do Plano Real, em 1994, de acordo com Geovanne Tobias, CFO e vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores da instituição financeira, que classificou o atual cenário como um ponto fora da curva e um evento extraordinário.

"Essa crise que nós estamos passando é uma crise sem precedente na história recente do Banco do Brasil. Remonta ali aos idos de 94, quando teve, com a implementação do Plano Real, um impacto muito grande no setor financeiro como um todo. As receitas de floating acabaram e você teve uma problemática grande no setor agro naquele momento. É, sem dúvida alguma, um ponto fora da curva. A gente considera como outlier", afirmou Tobias em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 12.

A declaração ocorre um dia depois de o banco divulgar um balanço muito abaixo das expectativas do mercado. No terceiro trimestre de 2026, o BB registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A instituição também cortou pela metade sua projeção de lucro para o ano, de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões para R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões.

O principal fator de pressão foi o custo do crédito, que alcançou R$ 21,2 bilhões no trimestre, alta de 18,4% em um ano. O indicador reflete, entre outros fatores, o aumento das provisões para cobrir possíveis calotes. No agronegócio, a inadimplência acima de 90 dias subiu de 4,84% para 6,92% em 12 meses.

A forte queda vem sendo punida pelo mercado, que pressiona as ações do banco (BBAS3) a um recuo de quase 10% no pregão desta quinta.

Pressão deve continuar no quarto trimestre

Na coletiva, Tobias afirmou que a deterioração dos indicadores deve continuar a afetar os resultados no último trimestre do ano. Segundo o CFO,a o banco trabalha com um lucro líquido de aproximadamente R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões no quarto trimestre, em linha com o desempenho observado entre julho e setembro.

O executivo explicou que a pressão decorre da necessidade de reconhecer perdas à medida que operações vencidas não são regularizadas. Parte dos produtores, principalmente de soja, milho e pecuária na região Centro-Oeste, estaria aguardando novas medidas de renegociação ou condições mais favoráveis para quitar suas dívidas, em vez de aderir às propostas já disponíveis.

"Na medida em que as operações vão ficando em atraso, eu também tenho que levar em consideração os pisos mínimos, que seriam as perdas incorridas", afirmou. Segundo Tobias, operações que venceram em julho, agosto e setembro e não foram regularizadas podem entrar em atraso e elevar as provisões de outubro, novembro e dezembro.

"Então, o quarto trimestre deste ano vai vir muito parecido com o terceiro trimestre", disse.

O CFO atribuiu parte desse comportamento ao que chamou de "risco moral", o que significa, produtores que teriam condições de renegociar suas dívidas, mas preferem aguardar a possibilidade de obter condições melhores por meio de novas medidas governamentais. O banco, segundo o diretor financeiro, já ofereceu alternativas de repactuação, inclusive por meio das medidas provisórias voltadas à regularização das dívidas rurais.

A recuperação, portanto, dependerá da adesão dos produtores às propostas disponíveis e da evolução das regras de renegociação. Tobias afirmou que o Banco do Brasil continua aberto a negociar diretamente com os clientes, mas ponderou que parte deles tem optado pela via judicial, por meio de processos de recuperação judicial.

"O Banco do Brasil está sempre com as portas abertas para aqueles clientes que quiserem repactuar e renegociar. Infelizmente, tem clientes que preferem a via judicial, recuperação judicial. Temos soluções e propostas de repactuação muito semelhantes ao que a MP 1.376 tinha", afirmou.

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, ressaltou que as projeções para os próximos trimestres consideram o comportamento observado no terceiro trimestre, e não a média histórica de pagamentos do agronegócio. Segundo a CEO, no segundo trimestre, o índice de pontualização — proporção das operações pagas no vencimento — havia ficado em torno de 85%. Caso volte a esse patamar, ou avance para 90%, o cenário poderá mudar.

"Se o comportamento do segundo trimestre, que foi de uma pontualização em torno de 85%, retorna aos patamares de 85%, 90%, nós teremos uma mudança de cenário", afirmou Medeiros. A executiva ponderou, porém, que o banco precisa trabalhar com dados efetivamente observados, diante do comportamento atípico registrado no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026.

Banco atribui inadimplência a grandes produtores

A discussão sobre o perfil dos produtores inadimplentes também ganhou espaço na coletiva. O vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar, Gilson Alceu Bittencourt, procurou diferenciar as dificuldades financeiras típicas da atividade rural do comportamento que o banco classifica como risco moral.

Segundo o executivo, a prorrogação de dívidas é uma prática comum no agronegócio, que está sujeito a oscilações de preços, problemas climáticos e variações na produção. Neste ano, no entanto, diferentes fatores se acumularam: dívidas prorrogadas em 2023 começaram a vencer, investimentos feitos durante o período de preços elevados passaram a exigir pagamento e o aumento dos juros encareceu o crédito.

"Prorrogar, ter dificuldade em efetuar um pagamento ou outro, dependendo da conjuntura, é uma situação normal para o agro no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Isso não é risco moral, isso é uma realidade", afirmou Bittencourt.

O executivo destacou que mais de 90% dos produtores continuam pagando suas dívidas. O problema, segundo o VP de Agronegócio, está concentrado em um grupo menor, inferior a 10% do total, que estaria deixando de buscar alternativas de renegociação mesmo quando dispõe de condições para isso.

"É um conjunto pequeno de produtores, são menos de 10% do total, que está optando em não vir buscar uma solução", disse.

Medeiros também fez questão de destacar que a deterioração não atinge todos os perfis de produtores. Segundo a presidente, os pequenos agricultores continuam pagando em dia, enquanto a pressão está concentrada em parte dos médios e grandes produtores, especialmente nas culturas de soja, milho e pecuária no Centro-Oeste.

Bittencourt acrescentou que a inadimplência é maior entre os grandes produtores e que, na média, os indicadores do Banco do Brasil estão próximos aos observados pelo restante do sistema financeiro. O impacto, porém, é mais expressivo para a instituição por causa de sua participação no financiamento rural.

O BB tem uma carteira de crédito do agronegócio de R$ 403,6 bilhões, equivalente a cerca de metade do crédito rural do país. "Sozinho, o Banco do Brasil representa 50% do crédito rural do Brasil. E a nossa carteira de R$ 403 bilhões, qualquer 1% a mais é R$ 4 bilhões", afirmou.

O executivo disse esperar uma redução da inadimplência nos próximos meses, apoiada na regularização das dívidas e em uma possível recuperação dos preços de algumas commodities. Ressalvou, entretanto, que o banco ainda precisa observar o encerramento do quarto trimestre para avaliar a intensidade dessa melhora.

Sem o impacto do agro, ROE do BB poderia chegar a 17%

“Se eu excluir o efeito extraordinário dessa inadimplência além do que seria normal, eu estaria falando hoje de um ROE de 17% para o Banco do Brasil”, afirmou o CFO e vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores da instituição.

Apesar do cenário adverso, os executivos defenderam que a capacidade de geração de receitas do banco continua preservada. O vice-presidente de Gestão de Riscos, Felipe Prince, afirmou que o guidance divulgado para 2026 não representa necessariamente o potencial de rentabilidade da instituição nos próximos anos.

Segundo Prince, a margem financeira bruta cresceu ao longo de 2026, assim como as receitas de serviços, que avançaram 5%. Para 2027, a estratégia será conter o custo do crédito e ampliar as receitas que não estão diretamente associadas ao risco de inadimplência, como seguros e consórcios.

Prince afirmou que uma eventual normalização do agronegócio poderia destravar parte desse potencial. Em sua simulação, o ROE de 2025, de 11%, poderia chegar a 20% caso o risco moral no campo se dissipe. Para 2026, a estimativa de 6% poderia alcançar 16%.

Medeiros também afirmou que a geração de receitas do banco segue funcionando. A margem financeira bruta cresceu 7,4% em 2026 e chegou a R$ 80,9 bilhões, segundo a executiva. "Passada essa questão que a gente está vivendo com o agro, a gente com certeza volta ao patamar de rentabilidade adequado ao Banco do Brasil", afirmou.

Mudanças na presidência

A coletiva também foi marcada por perguntas sobre a possibilidade de mudanças no comando do Banco do Brasil, incluindo rumores de que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, poderia assumir a presidência da instituição.

Questionada sobre o assunto, Medeiros evitou comentar especulações sobre sua permanência no cargo. "Não dá para comentar boato. Então, como eu toda vez abro a tela falando com vocês, eu ainda estou aqui", afirmou a presidente do BB.