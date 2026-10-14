O "gerente de agentes de IA" existe — e empresas já disputam esse profissional

A expansão dos agentes de inteligência artificial nas empresas abre espaço para profissionais capazes de coordenar sistemas que executam tarefas com diferentes níveis de autonomia. Em vez de apenas utilizar ferramentas para escrever textos ou analisar dados, esses especialistas organizam fluxos de trabalho, acompanham resultados e definem limites para as decisões automatizadas.

A função ainda não tem um título padronizado no mercado, mas atividades relacionadas à orquestração, à supervisão e à governança de agentes começam a ganhar relevância. A demanda acompanha um desafio das empresas: transformar projetos experimentais de IA em operações confiáveis, com resultados mensuráveis e controle de riscos.

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O que faz um gerente de agentes de IA?

Um agente de IA é um sistema capaz de interpretar objetivos, planejar etapas e utilizar ferramentas para executar tarefas com pouca intervenção humana. Diferentemente de um chatbot convencional, que normalmente responde a solicitações, um agente pode consultar bases de dados, acionar outros sistemas e dar continuidade a um processo.

O gerente de agentes de IA seria responsável por coordenar esse conjunto de sistemas. A atuação pode envolver selecionar quais tarefas serão automatizadas, definir os critérios de execução, monitorar erros e estabelecer quando uma decisão precisa passar por uma pessoa.

Na área de recursos humanos, por exemplo, agentes podem organizar currículos e agendar entrevistas. No atendimento ao cliente, podem consultar pedidos e encaminhar solicitações. Em finanças, podem reunir informações para relatórios e identificar inconsistências em transações.

O gestor precisa garantir que essas atividades respeitem as regras da empresa e que os resultados sejam verificados. Em processos sensíveis, como decisões financeiras ou de contratação, a supervisão humana continua importante.

A discussão já aparece em estudos sobre a adoção corporativa da tecnologia. Em abril de 2026, a Deloitte informou que apenas 21% dos 3.235 líderes de tecnologia e negócios ouvidos em 24 países consideravam madura a governança de agentes de IA em suas organizações. O levantamento aponta uma lacuna entre a expansão desses sistemas e a capacidade de supervisioná-los.

Quais competências esse profissional precisa ter?

A função combina conhecimentos técnicos com experiência em processos de negócios. Não é necessário, em todos os casos, desenvolver modelos de inteligência artificial do zero, mas é importante entender como eles funcionam e quais são suas limitações.

Entre as competências relevantes estão o desenho de fluxos automatizados, a integração de ferramentas e sistemas, a avaliação da qualidade das respostas e o acompanhamento de indicadores de desempenho. Conhecimentos de APIs, análise de dados e plataformas de automação podem ser exigidos em posições mais técnicas.

Também é necessário compreender segurança, privacidade e governança. Um agente conectado a sistemas internos pode acessar informações confidenciais ou executar ações indevidas se receber permissões excessivas ou operar sem controles adequados.

A capacidade de mapear processos é outro diferencial. Antes de automatizar uma atividade, o profissional precisa identificar suas etapas, exceções, riscos e critérios de sucesso. Isso exige diálogo com equipes de tecnologia e com as áreas que conhecem a operação.

A Deloitte, em análises sobre agentes de IA no ambiente corporativo, destaca a importância de limitar o acesso dos sistemas a dados e ferramentas, monitorar seu comportamento e definir responsabilidades humanas.

Qual é a diferença entre prompt engineer e gerente de agentes?

O prompt engineer, ou engenheiro de prompts, trabalha principalmente na elaboração e no teste de instruções para orientar modelos de IA. O objetivo é melhorar a qualidade, a precisão e a adequação das respostas para determinada tarefa.

Já o gerente de agentes atua em uma camada mais ampla. Seu trabalho envolve coordenar sistemas que podem executar várias etapas, utilizar ferramentas externas e interagir entre si para concluir um processo.

Em um exemplo prático, o engenheiro de prompts pode desenvolver instruções para uma IA resumir documentos financeiros. O gerente de agentes pode organizar um fluxo em que um sistema coleta os documentos, outro extrai os dados, um terceiro verifica inconsistências e uma pessoa aprova o relatório final.

As duas atividades podem se sobrepor, especialmente em equipes pequenas. A diferença principal está no escopo de responsabilidade: enquanto a engenharia de prompts se concentra na interação com os modelos, a gestão de agentes considera o funcionamento do processo completo.

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Quanto ganha um gerente de agentes de IA?

Ainda não existe uma faixa salarial consolidada e confiável para o cargo de gerente de agentes de IA. A nomenclatura é recente, e as responsabilidades podem aparecer em vagas com outros títulos, como especialista em automação, engenheiro de IA, arquiteto de soluções, gerente de produtos de IA ou profissional de operações de IA.

Por isso, comparar salários exige observar as atribuições da vaga, o nível de senioridade, o país e a complexidade técnica do trabalho. Uma posição voltada à coordenação de processos e fornecedores tende a exigir competências diferentes de outra responsável por desenvolver arquiteturas multiagentes e integrações corporativas.

Para quem busca oportunidades nessa área, vale acompanhar anúncios que mencionem IA agêntica, orquestração de agentes, automação inteligente e governança de IA. Esses termos ajudam a identificar funções relacionadas, mesmo quando o título não utiliza a expressão gerente de agentes.

Como se preparar para essa função?

Profissionais de tecnologia podem aprofundar conhecimentos em arquitetura de sistemas, integrações, monitoramento e segurança. Já pessoas de negócios, operações, finanças e recursos humanos podem começar pelo mapeamento de processos e pela identificação de tarefas que podem ser automatizadas com baixo risco.

Uma forma de desenvolver experiência é construir um projeto-piloto com um fluxo delimitado, como a classificação de solicitações internas. O teste deve ter critérios de qualidade, limites de acesso, registro das ações e uma etapa de revisão humana para casos excepcionais.

A avaliação não deve considerar apenas a velocidade de execução. Taxa de erros, custo por tarefa, tempo economizado e qualidade dos resultados também ajudam a determinar se a automação produz benefícios reais.

A consolidação dessa função dependerá da forma como as empresas incorporarem agentes às operações. Por enquanto, mais do que um cargo universalmente estabelecido, a gestão de agentes representa um conjunto crescente de responsabilidades que reúne tecnologia, processos e controle operacional.

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