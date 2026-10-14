Cartier amplia Clash e LOVE com bolsa, óculos e pulseira flexível

A Cartier apresenta em outubro uma leva de lançamentos que reúne duas de suas linhas mais conhecidas, Clash de Cartier e LOVE. As novidades vão além da joalheria e chegam aos óculos e aos artigos de couro. Nessa última categoria, a maison francesa estreia uma bolsa inspirada nos códigos estéticos da Clash.

Criada em 2019, Clash de Cartier se apoia em três elementos históricos da casa, as contas, as tachas e o motivo Clou de Paris, combinados em peças de desenho geométrico que sugerem movimento. A LOVE, por sua vez, tem uma trajetória mais longa e foi desenhada por Aldo Cipullo em Nova York, em 1969, como símbolo de união. A pulseira ficou conhecida pelos parafusos aparentes e pelo fechamento feito com uma pequena chave de fenda, ritual que se tornou parte da identidade da peça.

Uma tote com fecho giratório

Clash Tote em couro de bezerro italiano, nas cores preta e burgundy, com o fecho giratório inspirado na coleção (Cleiby Trevisan/Divulgação)

Lançada em setembro, a Clash Tote dá continuidade a uma tradição de artigos de couro que a Cartier mantém desde o fim do século 19 e que ganhou novas expressões a partir de 1925, sob a direção criativa de Jeanne Toussaint. A bolsa segue uma proposta de luxo discreto, apoiada na qualidade dos materiais e no desenho, e tem como principal assinatura o fecho giratório, que remete diretamente às formas da coleção de joias.

O couro de bezerro italiano recebe acabamento natural e desenvolve uma pátina própria com o uso. O interior também é revestido em couro, no tom bordeaux associado à maison, e o desenho da bolsa faz referência aos envelopes históricos da Cartier. A Clash Tote está disponível nos tamanhos pequeno, médio e grande, em cores como preto, burgundy e caramelo, que variam de acordo com o mercado.

Óculos e brincos modulares

Novos óculos Clash de Cartier expostos ao lado das versões da Clash Tote (Cleiby Trevisan/Divulgação)

A Clash chegou aos óculos em 2025 e agora ganha modelos retangulares e cat-eye, versões com e sem aro, acabamentos dourados e lentes com efeito degradê ou espelhado. Na joalheria, a coleção recebe pulseiras flexíveis em tamanho pequeno, feitas em diferentes cores de ouro, e novos brincos em ouro amarelo. Entre eles estão versões mini e modulares, com elementos removíveis que permitem usar a mesma peça de formas distintas. Como nas demais criações da linha, os componentes são montados e polidos à mão para garantir a flexibilidade do conjunto.

Pedras coloridas em edição única

Pulseiras flexíveis Clash de Cartier no modelo pequeno, em ouro amarelo, branco e rosa (Cleiby Trevisan/Divulgação)

A relação da LOVE com as pedras coloridas começou em 1978, e a Cartier retoma o tema com combinações que reúnem água-marinha, ametista, safiras rosa, azul e amarela, tanzanita, espessartita e tsavorita. A maison apresenta também três pulseiras pavé, com safiras rosas, safiras azuis ou tsavoritas ao lado de diamantes. No tamanho 17, cada uma soma 165 pedras coloridas e dez diamantes. As peças são produzidas em quantidades limitadas e lançadas em uma única edição.

Outra novidade é a reedição do colar longo LOVE, apresentado originalmente em 2006. A peça mantém os 112 centímetros de comprimento e os 30 parafusos distribuídos pela corrente, e pode ser usada de três maneiras diferentes. Os anéis pavé em ouro amarelo, rosa e branco com diamantes também foram revistos, com uma técnica de cravação que diminui a presença do metal ao redor das pedras e destaca o brilho dos diamantes.

A versão flexível da LOVE

Na LOVE Unlimited, a estrutura rígida da pulseira original dá lugar a uma fita flexível de ouro que acompanha os movimentos do pulso. O desenvolvimento passou por mais de 100 testes e protótipos até chegar a uma peça com mais de 200 componentes e um fecho invisível patenteado pela Cartier, que dispensa a chave de fenda. Os parafusos continuam presentes no desenho, enquanto os relevos trabalham os reflexos da luz sobre o metal.

As pulseiras podem ser usadas sozinhas ou interligadas. Em outubro, a linha passa a incluir novos modelos com diamantes, além de anéis e colares em diferentes cores de ouro.