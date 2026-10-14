Cartier amplia Clash e LOVE com bolsa, óculos e pulseira flexível

Vitrines com joias das coleções Clash de Cartier e LOVE apresentadas pela maison (Cleiby Trevisan/Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13h36.
A Cartier apresenta em outubro uma leva de lançamentos que reúne duas de suas linhas mais conhecidas, Clash de Cartier e LOVE. As novidades vão além da joalheria e chegam aos óculos e aos artigos de couro. Nessa última categoria, a maison francesa estreia uma bolsa inspirada nos códigos estéticos da Clash.
Criada em 2019, Clash de Cartier se apoia em três elementos históricos da casa, as contas, as tachas e o motivo Clou de Paris, combinados em peças de desenho geométrico que sugerem movimento. A LOVE, por sua vez, tem uma trajetória mais longa e foi desenhada por Aldo Cipullo em Nova York, em 1969, como símbolo de união. A pulseira ficou conhecida pelos parafusos aparentes e pelo fechamento feito com uma pequena chave de fenda, ritual que se tornou parte da identidade da peça.
Lançada em setembro, a Clash Tote dá continuidade a uma tradição de artigos de couro que a Cartier mantém desde o fim do século 19 e que ganhou novas expressões a partir de 1925, sob a direção criativa de Jeanne Toussaint. A bolsa segue uma proposta de luxo discreto, apoiada na qualidade dos materiais e no desenho, e tem como principal assinatura o fecho giratório, que remete diretamente às formas da coleção de joias.
O couro de bezerro italiano recebe acabamento natural e desenvolve uma pátina própria com o uso. O interior também é revestido em couro, no tom bordeaux associado à maison, e o desenho da bolsa faz referência aos envelopes históricos da Cartier. A Clash Tote está disponível nos tamanhos pequeno, médio e grande, em cores como preto, burgundy e caramelo, que variam de acordo com o mercado.
A Clash chegou aos óculos em 2025 e agora ganha modelos retangulares e cat-eye, versões com e sem aro, acabamentos dourados e lentes com efeito degradê ou espelhado. Na joalheria, a coleção recebe pulseiras flexíveis em tamanho pequeno, feitas em diferentes cores de ouro, e novos brincos em ouro amarelo. Entre eles estão versões mini e modulares, com elementos removíveis que permitem usar a mesma peça de formas distintas. Como nas demais criações da linha, os componentes são montados e polidos à mão para garantir a flexibilidade do conjunto.
A relação da LOVE com as pedras coloridas começou em 1978, e a Cartier retoma o tema com combinações que reúnem água-marinha, ametista, safiras rosa, azul e amarela, tanzanita, espessartita e tsavorita. A maison apresenta também três pulseiras pavé, com safiras rosas, safiras azuis ou tsavoritas ao lado de diamantes. No tamanho 17, cada uma soma 165 pedras coloridas e dez diamantes. As peças são produzidas em quantidades limitadas e lançadas em uma única edição.
Outra novidade é a reedição do colar longo LOVE, apresentado originalmente em 2006. A peça mantém os 112 centímetros de comprimento e os 30 parafusos distribuídos pela corrente, e pode ser usada de três maneiras diferentes. Os anéis pavé em ouro amarelo, rosa e branco com diamantes também foram revistos, com uma técnica de cravação que diminui a presença do metal ao redor das pedras e destaca o brilho dos diamantes.
Na LOVE Unlimited, a estrutura rígida da pulseira original dá lugar a uma fita flexível de ouro que acompanha os movimentos do pulso. O desenvolvimento passou por mais de 100 testes e protótipos até chegar a uma peça com mais de 200 componentes e um fecho invisível patenteado pela Cartier, que dispensa a chave de fenda. Os parafusos continuam presentes no desenho, enquanto os relevos trabalham os reflexos da luz sobre o metal.
As pulseiras podem ser usadas sozinhas ou interligadas. Em outubro, a linha passa a incluir novos modelos com diamantes, além de anéis e colares em diferentes cores de ouro.