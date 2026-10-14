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Embraer compra 51% de empresa aeroespacial da Mahindra, gigante indiana de automóveis

Acordo com a Mahindra & Mahindra foi assinado em 9 de outubro e prevê participação majoritária na Novavayu Aerospace Limited

Embraer: grupo indiano informou ainda que os detalhes da transação foram divulgados em seu site (Leandro Fonseca /Exame)

Embraer: grupo indiano informou ainda que os detalhes da transação foram divulgados em seu site (Leandro Fonseca /Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13h07.

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A Embraer assinou um acordo de investimento para adquirir 51% de participação na Novavayu Aerospace Limited (NAL), subsidiária indireta integral do grupo indiano Mahindra & Mahindra. A assinatura, no dia 9 de outubro, foi comunicada pela companhia indiana às bolsas de valores do país.

Com sede em Mumbai, na Índia, a Mahindra & Mahindra é um grande conglomerado industrial que atua na fabricação de automóveis e tratores.

Com a conclusão da operação, a NAL deixará de ser uma subsidiária integral e passará a ser classificada como associada da MDSL, que, por sua vez, é uma subsidiária indireta integral da Mahindra & Mahindra.

O grupo indiano informou ainda que os detalhes da transação foram divulgados em seu site, em cumprimento às exigências de comunicação da Securities and Exchange Board of India (SEBI), órgão regulador do mercado de capitais da Índia.

Acompanhe tudo sobre:EmbraerÍndiaMumbai (Índia)Mahindra

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