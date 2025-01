52 datas especiais para vender mais em 2025

Não é só a Black Friday e o Natal que impulsionam o comércio. O calendário está recheado de datas comemorativas e oportunidades de negócios. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Ano Novo, Carnaval, Halloween e até São João são períodos de aquecimento nas vendas.

“A partir de uma seleção das datas que afetam o seu tipo de negócio, você deve prever a demanda, fazer as compras certas e comunicar com antecedência suas ofertas”, diz o gerente de Soluções do Sebrae, Eduardo Curado.

Os empreendedores precisam se antecipar às datas com planejamento, criatividade e inteligência competitiva.

Para isso, é preciso ficar ligado às redes sociais, às referências influenciadoras no mercado de atuação e ao que é mais vendido nas grandes plataformas de e-commerce.

“Essa inteligência competitiva fará o empreendedor compreender melhor o mercado e suas tendências. Isso é fundamental para realizar compras acertadas, direcionar o marketing digital ao público certo e ser criativo nas ofertas.”, diz Eduardo Curado, gerente de Soluções do Sebrae.

Fazendo a diferença

Entre os diferenciais dos pequenos negócios está a proximidade com a clientela.

“Os pequenos negócios são mais flexíveis e estão mais próximos de seus consumidores no dia a dia. Com isso podem descobrir oportunidades de demandas trocando ideias com seus clientes”, afirma Eduardo.

As datas comemorativas geram mais demanda e engajamento dos consumidores. Segundo o gerente, os empreendedores podem promover personalização em produtos, combinar encomendas, organizar kits e cestas ou, ainda, combinar serviços como entrega programada.

Confira as principais datas para aquecer as vendas em 2025

1º Semestre

Janeiro

7 – Dia do Leitor

19 – Dia Nacional dos profissionais da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador)

26 – Dia da Gula

30 – Dia da Saudade

Fevereiro

14 – Valentine’s Day (Dia Mundial do Amor)

17 – Dia Mundial do Gato

Março

4 – Terça-feira de Carnaval

8 – Dia Internacional da Mulher

15 – Dia do Consumidor

20 – Dia Internacional da Felicidade

Abril

5 – Dia do Filho

13 – Dia do Beijo

20 – Páscoa

Maio

12 – Dia das Mães

24 – Dia Mundial do Hambúrguer

25 – Dia do Orgulho Nerd

Junho

7 – Dia Nacional do Vinho

12 – Dia dos Namorados

24 – Dia de São João

28 – Dia do Orgulho LGBTQIAPN+

2º Semestre

Julho

5 – Dia do Biquini

7 – Dia Internacional do Chocolate

10 – Dia da Pizza

13 – Dia Mundial do Rock

16 – Dia do Comerciante

20 – Dia do Amigo

24 – Dia Internacional do Autocuidado

26 – Dia dos Avós

31 – Dia do Orgasmo

Agosto

7 – Dia Internacional da Cerveja

11 – Dia dos Pais

18 – Dia da Informática

21 – Dia Internacional da Moda

Setembro

1 a 7 – Semana do Brasil (Black Friday Brasileira)

6 – Dia do Sexo

15 – Dia do Cliente

23 – Dia do Sorvete

Outubro

4 – Dia dos Animais

5 – Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

12 – Dia das Crianças

15 – Dia do Professor

15 – Dia do Consumo Consciente

16 – Dia Mundial do Pão/Dia Mundial da Alimentação

29 – Dia do Livro

31 – Dia do Saci/Halloween

Novembro

1 – Dia do Veganismo

19 – Dia do Empreendedorismo Feminino

20 – Dia Nacional da Consciência Negra

28 – Black Friday

Dezembro