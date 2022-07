3R Petroleum (RRRP3) tem alta de 33% na produção de junho

A 3R Petroleum (RRRP3) divulgou nesta sexta-feira, 15, os dados de produção de petróleo e gás do mês de junho.

A média diária de barris de óleo equivalentes (BOE) produzidos pela 3R em junho foi de 11,8 mil.

No segundo trimestre, a produção de BOE foi, em média, de 12,2 mil barris diários.

A petrolífera opera em cinco polos diferentes, Macau, Areia Branca, Rio Ventura, Recôncavo e detém 35% de participação no Polo Pescada, que pertence à Petrobras (PETR3).

O maior polo em termos de produção diária da empresa foi o de Macau, que respondeu por 5,7 mil BOE diários produzidos em média em junho e 6,2 mil BOE por dia no primeiro trimestre ano, representando 63% do total.

Ao todo, a produção total do segundo trimestre da petrolífera teve um aumento de 33.6% se comparado ao mesmo período em 2021.

A companhia também comunicou que irá implementar no relatório atual os resultados da produção dos polos Fazenda Belém, Potiguar, Peroá, e Papa-Terra, após a conclusão dos processos de transição junto à Petrobras e as devidas aprovações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Resultados da 3R Petroleum (RRR3R) no 1T22

No primeiro trimestre do ano a 3R registrou uma alta no prejuízo de 662,2%, chegando em R$ 335,1 milhões.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBTIDA) da companhia totalizaram R$ 198,5 milhões, uma alta anual de 150,3%.

A receita líquida foi de ao todo R$ 375,2 milhões, uma alta de 182,6% se comparado com o mesmo período no ano passado.

Nos primeiros três meses do ano, a produção média diária total da 3R foi de 9,16 mil barris por dia, sendo a média diária de aproximadamente 7.6 barris de petróleo e 1.4 de gás.

O preço médio do barril de petróleo nos primeiros de janeiro a março foi de US$ 93,8 por barril.

A ação da 3R Petroleum sobe 0,52% nesta sexta-feira, cotada em R$ 29,26. Desde o começo do ano, o papel perdeu 14,32% de seu valor.