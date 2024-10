Investir na poupança é uma prática comum entre os brasileiros que buscam segurança e facilidade na aplicação. No entanto, o rendimento da poupança está diretamente ligado à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Atualmente, com a Selic a 10,75% ao ano, a rentabilidade da poupança sofre algumas variações em relação a outros cenários econômicos. Vamos entender quanto R$ 100 mil rendem na poupança e se essa ainda é uma boa opção de investimento.

Como funciona o rendimento da poupança?

O rendimento da poupança segue uma fórmula atrelada à Selic. Quando a taxa básica de juros está abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de 70% da Selic + TR (Taxa Referencial).

Com a Selic a 10,75% ao ano, o rendimento da poupança fica em 7,525% ao ano, ou cerca de 0,606% ao mês.

Quanto rendem R$ 100 mil na poupança com Selic a 10,75%?

Se você aplicar R$ 100 mil na poupança hoje, com a Selic a 10,75% ao ano, seu dinheiro renderia conforme os cálculos abaixo:

Período Saldo Inicial Rendimentos Saldo Final 1 mês R$ 100.000 R$ 606,44 R$ 100.606,44 6 meses R$ 100.000 R$ 3.694,26 R$ 103.694,26 12 meses R$ 100.000 R$ 7.525,00 R$ 107.525,00

Esses valores mostram que, ao final de 12 meses, o saldo final será de R$ 107.525, o que significa um rendimento total de R$ 7.525 no período.

A poupança é uma boa opção de investimento?

Apesar de a poupança oferecer segurança, liquidez imediata e isenção de imposto de renda, o rendimento tende a ser menor quando comparado a outros investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic e CDBs de bancos, especialmente em momentos em que a Selic está em patamares mais elevados.

Por exemplo, um CDB atrelado a 100% do CDI, que acompanha de perto a Selic, pode oferecer rentabilidades superiores ao da poupança. Além disso, títulos públicos, como o Tesouro Selic, costumam render mais, com o mesmo nível de segurança que a poupança oferece.

Vale a pena?

Aplicar R$ 100 mil na poupança com a Selic a 10,75% gera um rendimento total de R$ 7.525 ao ano. No entanto, embora a poupança seja um investimento simples e seguro, outras alternativas de renda fixa podem proporcionar retornos mais atrativos sem aumentar o risco. Antes de decidir onde investir, é importante comparar as opções disponíveis e escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades financeiras.

Diversificar é sempre a chave para proteger o patrimônio e buscar melhores oportunidades de rentabilidade, especialmente em tempos de juros elevados.