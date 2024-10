Quanto rende R$ 1 milhão na poupança por mês?

Investir R$ 1 milhão é uma meta de muitos brasileiros, e entender o rendimento desse valor em diferentes aplicações é essencial para tomar boas decisões financeiras. Neste texto, vamos calcular o rendimento mensal de R$ 1 milhão na poupança e no Tesouro Direto, comparando as duas opções.

Quanto rende R$ 1 milhão na poupança?

A poupança é uma aplicação simples e isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Atualmente, a poupança rende 0,5686% ao mês. Com base nessa taxa, o rendimento de R$ 1 milhão na poupança seria:

Rendimento mensal: R$ 5.686

Embora a poupança ofereça segurança, seu rendimento pode ser inferior à inflação, afetando o poder de compra ao longo do tempo.

Quanto rende R$ 1 milhão no Tesouro Direto?

O Tesouro Direto oferece diferentes títulos, com diferentes formas de remuneração. Para efeito de comparação, consideraremos o Tesouro Selic com a Selic atual de 10,75% ao ano.

Tesouro Selic

Com a Selic a 10,75% ao ano (cerca de 0,8545% ao mês), o rendimento bruto de R$ 1 milhão no Tesouro Selic seria:

Rendimento mensal bruto: R$ 8.545,07

Após o desconto do Imposto de Renda (22,5% nos primeiros seis meses), o rendimento líquido seria de aproximadamente:

Rendimento mensal líquido: R$ 6.622,43

Comparando as opções de investimento

Opção de Investimento Rendimento Bruto (mensal) Rendimento Líquido (mensal) Poupança R$ 5.686 R$ 5.686 Tesouro Selic R$ 8.545,07 R$ 6.622,43

O Tesouro Selic oferece rendimentos mais elevados do que a poupança, mesmo após o desconto do Imposto de Renda. No entanto, é importante considerar o perfil de risco, a liquidez e os objetivos financeiros ao escolher entre essas opções.

Qual é a melhor escolha para o seu investimento?

A escolha entre a poupança e o Tesouro Selic depende do seu perfil de investidor e de seus objetivos financeiros. Enquanto a poupança oferece simplicidade e isenção de impostos, o Tesouro Selic proporciona rendimentos mais elevados, especialmente em cenários de Selic alta. Avaliar as condições do mercado e contar com o auxílio de um assessor financeiro pode ser fundamental para tomar a melhor decisão.