Quanto rende R$ 50.000 no Tesouro Direto com a Selic a 14,75%?

Investir R$ 50.000 pode parecer uma missão simples, mas a escolha do destino certo para esse capital faz toda a diferença no resultado final. Com a Selic em 14,75%, uma das maiores taxas dos últimos anos, o Tesouro Direto surge como uma alternativa atrativa para quem busca segurança e rentabilidade. Mas afinal, quanto esse montante pode render nesse cenário? Veja como seu dinheiro pode trabalhar a seu favor.

O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite a pessoas físicas comprar títulos públicos pela internet. Considerado um dos investimentos mais seguros do país, ele funciona como um empréstimo que o investidor faz ao governo, que em troca paga juros sobre o valor aplicado.

Esses títulos têm diferentes prazos e formas de remuneração, adequando-se a perfis variados de investidores.

Como funciona o rendimento?

No caso dos títulos atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, o rendimento acompanha a taxa básica de juros da economia. Isso significa que, com a Selic a 14,75%, o investimento rende próximo desse percentual ao ano, descontando as taxas cobradas pela corretora e o Imposto de Renda. A variação diária da taxa pode causar pequenas oscilações, mas, em geral, esse título oferece liquidez diária e segurança.

Quanto renderia R$ 50.000?

Para uma estimativa prática, imagine o rendimento bruto (sem descontar impostos e taxas):

Em 6 meses: aproximadamente R$ 3.560,70

aproximadamente R$ Em 1 ano: cerca de R$ 7.375,00

cerca de R$ Em 3 anos: em torno de 25.540,20

Esses valores são aproximados e baseados no rendimento composto, que considera a aplicação dos juros sobre os rendimentos já acumulados. Vale lembrar que o Imposto de Renda segue uma tabela regressiva, diminuindo conforme o tempo de investimento.

Vantagens do Tesouro Direto com Selic alta

Além da rentabilidade atraente, o investimento no Tesouro Selic oferece liquidez diária, ou seja, é possível resgatar o dinheiro a qualquer momento sem grandes perdas. Outro ponto forte é a baixa volatilidade em comparação a ações e fundos de investimento, tornando-o ideal para reservas de emergência. Ainda, o aporte mínimo acessível facilita o início do investimento, sem exigir grandes somas.

O que você deve considerar

Mesmo com tantos pontos positivos, é fundamental ficar atento à taxa de administração cobrada pelas corretoras, que pode corroer parte dos ganhos. Também é preciso considerar o impacto do Imposto de Renda sobre os rendimentos e o fato de que o Tesouro Selic, embora seguro, pode ter o rendimento corroído em época de alta inflação.