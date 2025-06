Quanto rende R$ 5.000 em um CDB com 100% do CDI com a Selic a 14,75%?

O mercado financeiro apresenta uma vasta gama de opções de investimentos, mas o Certificado de Depósito Bancário (CDB) continua sendo uma escolha popular, especialmente quando atrelado a indicadores como o CDI, que segue de perto a Selic. Veja quanto renderia um investimento de R$ 5.000 em um CDB com 100% do CDI, aproveitando a alta dos juros, atualmente em 14,75%.

O que é o CDI e como ele influencia o rendimento

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é uma taxa usada como referência no mercado financeiro. Ele representa a taxa de juros que os bancos cobram entre si para realizar empréstimos de curto prazo. Em geral, o CDI segue de perto a taxa Selic, que está fixada em 14,75% ao ano. Quando um CDB oferece rendimento de 100% do CDI, significa que ele vai gerar uma rentabilidade praticamente igual à Selic.

A rentabilidade de um CDB atrelado ao CDI tende a ser alta, o que faz dessa modalidade uma opção atraente para investidores que buscam segurança e previsibilidade.

Quanto renderia em diferentes prazos

Considerando a taxa de 14,75% ao ano para o CDI e um investimento de R$ 5.000 em um CDB com 100% do CDI, os rendimentos seriam os seguintes:

Após 6 meses: cerca de R$ 356

cerca de R$ 356 Após 1 ano: aproximadamente R$ 738

aproximadamente R$ 738 Após 3 anos: em torno de R$ 2.555

Esses valores são brutos e, portanto, devem ser ajustados pela alíquota de Imposto de Renda, que varia conforme o tempo de aplicação. Para investimentos de até 180 dias, a tributação é de 22,5%; para 1 ano, de 20%; e para 3 anos, de 15%.

Vantagens de investir em um CDB

A principal vantagem de investir em um CDB é a segurança. O investimento é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que assegura até R$ 250.000 por CPF e instituição financeira em caso de falência do banco.

Além disso, como o CDI acompanha a Selic, a rentabilidade tende a ser alta, o que torna esse tipo de CDB atraente para quem busca rendimento consistente em prazos mais longos. Outra vantagem é a liquidez. Muitos CDBs oferecem resgates antecipados, permitindo ao investidor acessar seu dinheiro antes do vencimento, caso necessário, sem grandes perdas do principal investido, mas possivelmente com uma rentabilidade inferior à contratada para o vencimento final, dependendo das condições do CDB..

O que considerar antes de investir

Antes de optar por um CDB com 100% do CDI, é importante considerar a alíquota do Imposto de Renda, que pode reduzir os ganhos, principalmente no curto prazo. Para prazos menores, como seis meses, o desconto do IR é maior, diminuindo o rendimento líquido.

Também é fundamental avaliar a instituição financeira que oferece o CDB. Embora os grandes bancos paguem uma rentabilidade mais próxima ao CDI, bancos menores podem oferecer rendimentos mais atrativos, como 110% do CDI, aumentando os ganhos.

No entanto, sempre é importante avaliar o risco de crédito do banco, a fim de garantir que o investimento seja seguro e rentável. Diversificar os investimentos, levando em consideração o perfil de risco e os objetivos financeiros, é uma estratégia inteligente para manter o portfólio equilibrado.