Quanto devo investir para ter uma renda passiva de R$ 3 mil ao mês?

Sonhar com uma renda extra mensal sem precisar trabalhar ativamente é comum — mas quanto é preciso investir para garantir R$ 3 mil por mês de forma consistente? A resposta depende do tipo de ativo escolhido, da rentabilidade e do perfil do investidor. Veja as principais alternativas para quem busca esse objetivo e como calcular o montante necessário para atingir essa meta.

Ativos viáveis para renda passiva

Entre as opções mais acessíveis e populares para gerar renda passiva estão os fundos imobiliários (FIIs), que pagam rendimentos periódicos aos cotistas e, em geral, são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. O dividend yield médio desses fundos varia entre 8% e 10% ao ano, com alguns fundos oferecendo até 14,75%.

O Tesouro Selic e os CDBs pós-fixados têm rentabilidade atrelada à taxa Selic, apresentam baixo risco e alta liquidez. Após descontar impostos, a rentabilidade líquida fica próxima de 12,5% ao ano.

As ações pagadoras de dividendos são outra alternativa, com empresas consolidadas que distribuem parte dos lucros aos acionistas, com yields médios próximos a 7,2%. Além disso, a valorização das ações pode aumentar o retorno.

Por fim, os fundos do agronegócio (Fiagro) são um mercado em expansão que oferece exposição ao setor rural, com rentabilidade estimada em 9% ao ano e potencial de gerar renda mensal.

Quanto seria necessário investir?

1. Com FIIs, usando yield médio de 9%:

Seria necessário investir cerca de R$ 400.000 para garantir uma renda passiva anual de R$ 36 mil.

2. Em Tesouro Selic ou CDBs pós-fixados, com rendimento líquido de 12,5%:

O montante necessário cai para aproximadamente R$ 288.000.

3. Em ações pagadoras de dividendos, com yield de 7,2%:

O valor a ser investido sobe para cerca de R$ 500.000, devido à menor rentabilidade.

4. Em fundos do agronegócio, com yield de 9%:

O investimento exigido é próximo a R$ 400.000.

Diferenciais entre os ativos

FIIs oferecem renda mensal e isenção de IR, mas podem sofrer oscilações em cenário de Selic alta.

Tesouro Selic e CDBs são seguros e líquidos, porém tributados, o que reduz ganhos líquidos.

Ações têm maior volatilidade e dividendos não garantidos, mas possibilitam valorização do capital.

Fiagro traz diversificação e exposição ao agronegócio, mas é um mercado em desenvolvimento e com riscos moderados.

Fatores importantes a considerar

Antes de investir, avalie seu perfil de risco, horizonte temporal e necessidade de liquidez. Entenda que rentabilidades passadas não garantem resultados futuros e que diversificar é fundamental para reduzir riscos.

Também é importante considerar custos, como taxas de administração, impostos e corretagem, que impactam a rentabilidade líquida. E lembre-se: uma boa educação financeira é o alicerce para tomar decisões mais acertadas e alcançar seus objetivos.