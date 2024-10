Qual a diferença entre as tabelas SAC e Price?

As tabelas SAC e Price são sistemas de amortização muito comuns em financiamentos, mas possuem estruturas diferentes para o cálculo das parcelas e dos juros. Entender essas diferenças é essencial para escolher a modalidade que melhor se adapta às suas necessidades financeiras.

O que é a tabela SAC?

Na tabela SAC (Sistema de Amortização Constante), a amortização do valor financiado é feita de forma fixa a cada mês. Isso significa que as parcelas começam mais altas e vão diminuindo ao longo do tempo. Os juros incidem sobre o saldo devedor restante, então, à medida que o saldo diminui, os juros também são reduzidos, o que resulta em parcelas decrescentes. Esse sistema é ideal para quem busca pagar menos juros no longo prazo e se adapta a quem possui maior capacidade de pagamento nos primeiros meses.

O que é a tabela Price?

A tabela Price, também chamada de Sistema Francês de Amortização, calcula as parcelas de forma fixa ao longo do contrato. Diferente da tabela SAC, as parcelas são iguais do início ao fim do financiamento. Neste sistema, os juros são calculados de forma a distribuir a amortização ao longo do tempo, com maior proporção de juros no início e maior amortização nas últimas parcelas. Esse sistema é ideal para quem precisa de previsibilidade nas parcelas e quer evitar o impacto de valores altos nos primeiros meses.

Principais diferenças entre tabela SAC e tabela Price

Valor das Parcelas: SAC: Parcelas decrescentes ao longo do tempo.

Price: Parcelas fixas do início ao fim do contrato. Juros ao Longo do Financiamento: SAC: Juros diminuem com o saldo devedor, resultando em menor custo final.

Price: Juros são mais altos no início e decrescem, mas o custo total tende a ser maior. Perfil Ideal de Pagamento: SAC: Ideal para quem pode arcar com valores iniciais mais altos e quer pagar menos juros.

Price: Indicado para quem precisa de parcelas fixas e maior previsibilidade financeira.

Exemplo prático comparando SAC e Price

Imagine um financiamento de R$ 100.000 em 60 meses com juros de 1% ao mês.

Tabela SAC : Amortização fixa: R$ 1.666,67 por mês. Parcela inicial (mês 1): R$ 2.666,67 (R$ 1.666,67 de amortização + R$ 1.000 de juros). Parcela final (mês 60): aproximadamente R$ 1.675, com juros quase zerados.

: Tabela Price : Parcela fixa: R$ 2.252,57 durante todos os meses. Juros mais altos no início e amortização crescendo ao longo do contrato.

:

Essas diferenças ajudam a escolher o sistema ideal para cada perfil. A tabela SAC é recomendada para quem quer um custo de juros menor ao longo do contrato, enquanto a Price oferece mais previsibilidade.