O que é o Tesouro Prefixado e como ele se compara a outros investimentos?

O Tesouro Prefixado é uma modalidade de investimento em títulos públicos emitidos pelo Governo Federal. Sua principal característica é a rentabilidade fixa, conhecida no momento da aplicação, o que garante ao investidor um retorno certo no vencimento do título.

Ou seja, ao adquirir um Tesouro Prefixado, o investidor sabe exatamente quanto vai receber ao final do prazo de investimento, o que torna essa aplicação uma opção atrativa para quem busca segurança e previsibilidade.

Conheça mais sobre esse tipo de aplicação, suas vantagens e desvantagens, quando vale a pena investir nesse tipo de ativo e como declará-lo no Imposto de Renda.

Tipos de Tesouro Prefixados

Existem duas modalidades principais deste título, sendo elas:

1. Tesouro Prefixado (LTN)

Este é o título mais simples e popular da categoria. Nessa opção, o investidor adquire-o por um valor abaixo do seu valor de face (ou valor nominal), e no vencimento o governo paga o valor acordado, sem pagamentos intermediários. A rentabilidade, já conhecida no momento da compra, é composta apenas pela diferença entre o valor de compra e o valor de resgate, ou seja, um juro fixo ao longo do período.

Perfil indicado : O Tesouro LTN é ideal para investidores perfis conservadores ou moderados. Ele é recomendado para quem pretende manter o dinheiro até o vencimento, sem se preocupar com a volatilidade do mercado durante o período do investimento.

Objetivos : A principal razão para investir no Tesouro LTN é a certeza do retorno no prazo estipulado. Pode ser útil para quem tem um objetivo de curto ou médio prazo, como o financiamento de uma compra futura ou um planejamento financeiro bem definido.

Risco e volatilidade: O risco é baixo, pois trata-se de um título emitido pelo governo, considerado um dos ativos mais seguros do mercado. Contudo, a volatilidade do Tesouro LTN pode ser mais alta caso o investidor decida vender o título antes do vencimento, já que o preço pode ser afetado pelas variações nas taxas de juros do mercado.

2. Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Essa modalidade também oferece uma rentabilidade fixa, mas a diferença está no pagamento dos juros ao investidor a cada seis meses, o que o torna mais atrativo para quem busca uma renda periódica. No vencimento do título, o investidor recebe o valor de face, acrescido de todos os juros pagos ao longo do período de duração do título.

Perfil indicado : Investidores que buscam fluxo constante de recursos. É uma opção para perfis moderados a conservadores que desejam a previsibilidade da rentabilidade, mas com o adicional da distribuição semestral de juros.

Objetivos : Atrativo para investidores que necessitam de fluxo de caixa constante , como aposentados ou investidores que desejam complementar sua renda sem precisar resgatar o título no vencimento.

: Atrativo para investidores que necessitam de , como aposentados ou investidores que desejam complementar sua renda sem precisar resgatar o título no vencimento. Risco e volatilidade: Assim como a LTN, o risco da NTN-F é baixo, pois também é um título do governo. No entanto, o investidor deve estar atento à possibilidade de oscilações no preço do título, caso decida vendê-lo antes do vencimento, já que as taxas de juros do mercado podem influenciar o valor de mercado do ativo.

Vantagens e desvantagens do Tesouro Prefixado

Assim como outras aplicações, esta também apresenta vantagens e desafios para quem decide investir nela. Conheça as principais e veja se este título faz sentido para a sua vida financeira.

Vantagens:

Rentabilidade fixa : O principal atrativo do Tesouro Prefixado é que a rentabilidade é definida no momento da compra, permitindo que o investidor saiba exatamente quanto receberá no vencimento.

: O principal atrativo do Tesouro Prefixado é que a rentabilidade é definida no momento da compra, permitindo que o investidor saiba exatamente quanto receberá no vencimento. Baixo valor de aplicação inicial : Com valores a partir de R$ 30,00, o Tesouro Prefixado é acessível para qualquer tipo de investidor.

: Com valores a partir de R$ 30,00, o Tesouro Prefixado é acessível para qualquer tipo de investidor. Imunidade a riscos de crédito: Não está sujeito a calotes, uma vez que o risco de crédito é do governo federal.

Desvantagens:

Volatilidade de preço : Caso o investidor precise vender o título antes do vencimento, ele estará sujeito a oscilações no preço, principalmente se houver mudanças nas taxas de juros.

: Caso o investidor precise vender o título antes do vencimento, ele estará sujeito a oscilações no preço, principalmente se houver mudanças nas taxas de juros. Rendimento abaixo da inflação: Em cenários de inflação elevada, o rendimento do Tesouro Prefixado pode ser inferior à alta dos preços, comprometendo o poder de compra do investidor.

Quando vale a pena investir no Tesouro Prefixado?

Investir no Tesouro Prefixado é uma boa opção para quem busca previsibilidade e segurança, e cujo objetivo é de rendimento em médio ou longo prazo. Esse título também é vantajoso quando as taxas de juros estão altas, já que, ao garantir uma taxa fixa, o investidor pode obter retornos mais elevados do que em outros ativos de renda fixa, como a poupança.

Como declarar Tesouro Prefixado no Imposto de Renda?

Os investimentos no Tesouro Prefixado devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda, especificamente na ficha "Rendimentos Variáveis". O valor será declarado como "Rendimentos de Aplicações de Renda Fixa".

O IRPF sobre os rendimentos é retido na fonte, de acordo com a tabela progressiva, sendo descontado automaticamente. No entanto, é importante que o investidor informe o valor total de cada título adquirido e o rendimento obtido durante o ano para garantir que a declaração esteja correta.

Por que você deve saber disso?

Conhecer os tipos, vantagens e desvantagens do Tesouro Prefixado, além de entender quando é vantajoso investir nesse título, é fundamental para tomar decisões informadas e otimizar seus investimentos. Esse conhecimento também pode ser útil para aqueles que buscam alternativas à poupança ou aos investimentos mais arriscados, garantindo maior estabilidade no longo prazo.

Ao considerá-lo em sua carteira de investimentos, você pode diversificar suas opções, aumentando suas chances de atingir seus objetivos financeiros.