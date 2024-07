Como saber se tenho milhas? Descubra agora

As milhas aéreas são um recurso valioso que pode proporcionar viagens gratuitas ou descontos significativos. No entanto, muitas pessoas não sabem como verificar quantas milhas possuem. Neste artigo, vamos explicar como consultar suas milhas e como resgatá-las.

Verificando suas milhas

1. Cadastre-se nos programas de milhagem

Para começar, você precisa estar cadastrado nos programas de milhagem das companhias aéreas com as quais costuma voar. As principais companhias aéreas possuem programas de fidelidade, como o Smiles (Gol), TudoAzul (Azul) e LATAM Pass (LATAM). O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente no site das companhias aéreas.

2. Acesse sua conta online

Após o cadastro, você pode acessar sua conta online no site ou aplicativo da companhia aérea. Normalmente, há uma seção específica para o programa de milhagem onde você pode visualizar seu saldo de milhas.

3. Consulte o saldo de milhas

Dentro da sua conta, procure a opção que mostra seu saldo de milhas. Esta informação geralmente está disponível na página inicial do programa de fidelidade ou em uma seção dedicada ao histórico de milhas. Algumas companhias também enviam o saldo por e-mail ou SMS periodicamente.

Como acumular mais milhas

1. Voos

A forma mais tradicional de acumular milhas é voando com a companhia aérea do programa de fidelidade. As milhas são acumuladas com base na distância percorrida e na classe de voo escolhida.

2. Cartões de crédito

Muitos cartões de crédito oferecem a possibilidade de acumular milhas a cada compra realizada. Verifique com seu banco se seu cartão oferece essa vantagem e como converter os pontos em milhas.

3. Parcerias

Além de voos e cartões de crédito, várias companhias aéreas possuem parcerias com hotéis, locadoras de veículos e lojas online. Utilizar serviços desses parceiros pode render milhas adicionais.

Como resgatar suas milhas

1. Escolha o voo

Acesse a área de resgate de milhas no site ou aplicativo da companhia aérea. Escolha o destino, a data e a classe do voo desejado.

2. Verifique a disponibilidade

As companhias aéreas disponibilizam um número limitado de assentos para resgate com milhas. Verifique a disponibilidade e esteja ciente de que, em épocas de alta temporada, pode ser mais difícil encontrar voos com milhas.

3. Complete o resgate

Após selecionar o voo desejado, siga as instruções para completar o resgate. Você poderá precisar pagar taxas adicionais, como taxas de embarque, que não são cobertas pelas milhas.

Por que você deve saber sobre milhas

Saber quantas milhas você possui e como resgatá-las pode facilitar suas viagens e proporcionar grandes economias. Mantenha-se informado sobre seu saldo de milhas, aproveite as várias formas de acumulá-las e esteja atento às oportunidades de resgate para aproveitar ao máximo seus pontos.