Como ganhar milhas com cartão de crédito?

Ganhar milhas com cartão de crédito é uma excelente forma de maximizar seus gastos diários e transformá-los em benefícios de viagem. Com base em sites especializados, vamos explicar como você pode acumular milhas de forma eficaz usando seu cartão de crédito.

1. Escolha o cartão certo

Pesquise as opções

Nem todos os cartões de crédito oferecem programas de milhagem. Pesquise e compare os cartões que oferecem esse benefício. Verifique quais cartões oferecem a maior quantidade de milhas por real gasto e quais são os parceiros aéreos.

Avalie as taxas

Alguns cartões de crédito com programas de milhagem possuem anuidades elevadas. Considere se os benefícios em milhas compensam os custos com anuidade e outras taxas.

2. Utilize o cartão para todas as compras

Gastos diários

Use seu cartão de crédito para todas as suas despesas diárias, como compras no supermercado, combustível, restaurantes e contas de serviços públicos. Quanto mais você usar o cartão, mais milhas acumulará.

Pagamentos recorrentes

Configure pagamentos recorrentes, como assinaturas de streaming, academias e contas de celular, no seu cartão de crédito. Isso garante que você acumule milhas de forma consistente todos os meses.

3. Aproveite as promoções

Bonificações

Fique atento às promoções oferecidas pelos programas de fidelidade e pelas operadoras de cartão de crédito. Muitas vezes, eles oferecem bonificações de milhas em compras específicas ou em determinadas épocas do ano.

Parcerias

Utilize parcerias entre bancos e companhias aéreas. Alguns bancos têm acordos que permitem que você transfira pontos do programa de fidelidade do banco para milhas aéreas com bonificações.

4. Pague a fatura integralmente

Evite juros

Para que o acúmulo de milhas seja vantajoso, é essencial que você pague a fatura do cartão de crédito integralmente todos os meses. Isso evita a cobrança de juros altos, que podem anular os benefícios obtidos com as milhas.

5. Utilize programas de pontos

Programas de fidelidade

Verifique se o seu cartão de crédito está vinculado a um programa de pontos, como o Livelo, por exemplo. Esses programas permitem que você converta seus pontos em milhas aéreas.

Transferência de pontos

Acompanhe as promoções de transferência de pontos. Frequentemente, os programas de fidelidade oferecem bônus na transferência de pontos para companhias aéreas, aumentando o número de milhas que você ganha.

Por que você precisa entender a relação cartão de crédito e milhas

Ganhar milhas com cartão de crédito requer planejamento e disciplina. Escolha o cartão adequado, utilize-o para todas as suas despesas, aproveite as promoções e pague a fatura integralmente. Dessa forma, você poderá acumular milhas de maneira eficaz e transformar seus gastos diários em viagens e outros benefícios.