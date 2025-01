Como investir em FI-Infra?

Os Fundos de Investimento em Infraestrutura, conhecidos como FI-Infra, são veículos que direcionam recursos para projetos essenciais ao desenvolvimento econômico, como energia, transporte e saneamento. Estes permitem que investidores participem do financiamento de grandes obras, obtendo retornos potencialmente atrativos e benefícios fiscais.[/grifar]

O que é e como funciona o FI-Infra?

De modo geral, pode-se dizer o FI-Infra é um fundo de renda fixa que investe predominantemente em debêntures incentivadas, títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura. Tais debêntures são chamadas de "incentivadas" porque oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, tornando-se atrativas para investidores. As cotas desses fundos são negociadas na bolsa de valores, permitindo liquidez aos investidores.

Quais as vantagens e desvantagens do FII?

Antes de investir nesses fundos é preciso levar em consideração alguns fatores relevantes para definir se será ou não vantajoso. Veja abaixo:

Vantagens:

Isenção de IR: Os rendimentos e ganhos de capital obtidos por investidores pessoas físicas são isentos de Imposto de Renda, aumentando a rentabilidade líquida;

Os rendimentos e ganhos de capital obtidos por investidores pessoas físicas são isentos de Imposto de Renda, aumentando a rentabilidade líquida; Diversificação: O FI-Infra permite acesso a uma carteira diversificada de projetos de infraestrutura, setores essenciais para o crescimento econômico;

O FI-Infra permite acesso a uma carteira diversificada de projetos de infraestrutura, setores essenciais para o crescimento econômico; Liquidez: Por serem listados em bolsa, as cotas podem ser negociadas no mercado secundário, oferecendo flexibilidade ao investidor.

Desvantagens:

Risco de crédito: Existe a possibilidade de inadimplência por parte das empresas emissoras das debêntures;

Existe a possibilidade de inadimplência por parte das empresas emissoras das debêntures; Risco de liquidez: Em situações de baixa demanda, pode ser difícil vender as cotas rapidamente sem impactar o preço;

Em situações de baixa demanda, pode ser difícil vender as cotas rapidamente sem impactar o preço; Risco regulatório: Mudanças nas políticas governamentais ou regulamentações podem afetar os projetos de infraestrutura e, consequentemente, os fundos;

Mudanças nas políticas governamentais ou regulamentações podem afetar os projetos de infraestrutura e, consequentemente, os fundos; Custos elevados: Investir nos FI-Infra envolve custos que impactam diretamente a rentabilidade do investimento, como taxa de administração que varia entre 0,3% e 1,5% ao ano, dependendo da estratégia do fundo e do perfil da gestor, taxa de performance que normalmente fica entre 10% e 20% do excedente do lucro, custos operacionais e taxas de corretagem e custódia.

O que é preciso para investir em FI-Infra?

Para investir em FI-Infra, é necessário abrir uma conta em uma corretora que ofereça acesso à bolsa de valores brasileira (B3), pesquisar os FI-Infra disponíveis, avaliando fatores como composição da carteira, histórico de rentabilidade, liquidez e taxas de administração e utilizar o home broker da corretora para adquirir cotas do fundo escolhido, observando o preço de mercado e a quantidade desejada.

Por que você precisa saber disso

Investir em FI-Infra é uma forma de combinar rentabilidade e isenção fiscal com o apoio ao desenvolvimento de projetos essenciais no Brasil. Ao entender os benefícios, riscos e estratégias para investir, você pode aproveitar as oportunidades desse mercado e diversificar sua carteira com segurança. Antes de investir, consulte um profissional financeiro e escolha fundos alinhados ao seu perfil de investidor.