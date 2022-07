Bitcoin Mining: saiba como funciona a mineração de Bitcoin

Bitcoin mining é um processo computacional usado que tem como função validar transações da criptomoeda e gerar novas unidades de BTC no mercado.

Sendo assim, entender o Bitcoin mining e suas características é muito importante para quem quer investir no mercado de criptoativos.

O que é Bitcoin Mining?

Bitcoin mining, também conhecido como mineração de Bitcoin, é um procedimento computacional P2P (peer-to-peer) cuja função é a proteção e verificação das transações financeiras descentralizadas com bitcoins.

Sendo assim, as transações são agrupadas no que se chama de blocos. Os blocos em conjunto formam “elos” entre si, aumentando a segurança da rede.

A mineração de Bitcoin consiste em compilar as transações recentes nesses blocos e na solução de um algoritmo computacional bastante complexo.

Assim, quando um minerador consegue resolver esse enigma computacional, este valida as transações, coloca o próximo bloco nesse elo e ganha recompensas por resolver esse algoritmo.

O registro de todas as transações passadas de Bitcoin chama-se blockchain e tem a função de confirmar as transações financeiras que se passam na rede.

Por fim, a atividade de bitcoin mining é voltada para quem tem mais tolerância ao risco na hora de investir e empreender.

Como funciona o Bitcoin Mining?

O funcionamento do bitcoin mining é adaptável, de forma que os blocos que podem ser encontrados todos os dias pelos mineradores mantenha-se constante ao longo do tempo.

Ou seja: a dificuldade no processo de mineração vai depender do esforço total empregado na mineração da rede Bitcoin.

Assim, essa dificuldade tem ajustes a cada duas semanas, quando a força computacional é atualizada.

Com o passar do tempo, muitos entraram no mercado de mineração para conseguir lucrar Bitcoins com a validação das transações. Por isso, computadores normais tendem a não ser tão úteis para minerar bitcoin atualmente.

Além disso, com a entrada de cada vez mais players no mercado de mineração, são necessárias máquinas cada vez mais potentes para continuar atuando nesse mercado. Ou seja: há um custo para investir nessa atividade econômica.

É possível fazer Bitcoin Mining com um computador comum?

De fato, muitos sonham com receber renda passiva em cripto ao colocarem os seus computadores para minerar Bitcoin e outras criptomoedas. Mas nem sempre essa operação será lucrativa.

Em primeiro lugar, o mercado de mineração está cada vez mais robusto e cada vez mais máquinas existem com alto poder computacional. Ou seja: nem todos podem participar desse tipo de investimento.

Por isso, a recompensa para mineração é cada vez menor para computadores comuns, que não são tão potentes e que não são dedicados a isso.

Além disso, o consumo de energia para minerar criptomoedas também é elevado, de forma que muitas vezes o gasto energético vai superar o valor minerado.

Sendo assim, muitas empresas de mineração preferem se estabelecer em locais com energia barata. Dessa forma, diminuem os gastos e potencializam o lucro.

Portanto, nem sempre valerá a pena minerar Bitcoin do computador. É preciso ver os custos energéticos e ver a potência do computador em questão antes de tomar a decisão.

Vale a pena fazer Bitcoin Mining?

A mineração do bitcoin pode trazer lucros financeiros interessantes, mas, para isso, é preciso dispender uma grande quantia de dinheiro para comprar o maquinário.

Sendo assim, vale a pena minerar bitcoin e outras criptomoedas caso o investidor esteja disposto a investir pesado – e seguir reinvestindo, pois cada vez mais poder computacional é preciso para minerar BTC.

Entretanto, caso o investidor não tenha dinheiro o suficiente para isso, ele pode optar por comprar Bitcoin e outras criptomoedas e buscar serviços de staking, que funcionam de forma análoga aos dividendos no mercado de ações.

Você ainda tem questões sobre o funcionamento do Bitcoin Mining? Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:

Tesouro Selic ou IPCA? Qual a melhor escolha?

O que é day trade?

Criptoativos: 3 vantagens para investir neles