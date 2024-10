O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lidera a disputa por um segundo mandato com 70,6% das intenções de voto, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 1º de outubro.

Na segunda posição está o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) com 10,3%, seguido pelo professor Kleber Rosa (PSOL), que pontua com 7,6%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, Geraldo Júnior está tecnicamente empatado com Rosa. Os demais candidatos não somaram mais que 1%.

Os votos brancos e nulos somam 5,1%, e os indecisos, 5,6%. Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 19 de setembro, Bruno Reis cresceu 7,3 pontos percentuais. Geraldo Júnior manteve praticamente o mesmo percentual, indo de 10,7% para 10,3%, assim como Kleber Rosa, que foi de 7,2% para 7,6%.

Pesquisa para prefeito em Salvador:

Bruno Reis (União Brasil) : 70,6%

: 70,6% Geraldo Júnior (MDB) : 10,3%

: 10,3% Kleber Rosa (PSOL) : 7,6%

: 7,6% Eslane Paixão (UP) : 0,6%

: 0,6% Giovani Damico (PCB) : 0,2%

: 0,2% Silvano Alves (PCO) : 0,1%

: 0,1% Indecisos : 5,6%

: 5,6% Branco/Nulo/Não vai votar: 5,1%

*Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

Pesquisa espontânea em Salvador

O atual prefeito também aparece na liderança na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistas. Geraldo Junior e Kleber Rosa aparecem tecnicamente empatados.

Bruno Reis : 63,9%

: 63,9% Geraldo Júnior : 6,0%

: 6,0% Kleber Rosa : 5,5%

: 5,5% Eslane Paixão : 0,2%

: 0,2% Giovani Damico : 0,0%

: 0,0% Ninguém/Branco/Nulo : 6,1%

: 6,1% Outros : 0,6%

: 0,6% NS/NR/Indeciso: 17,7%

A pesquisa foi registrada no TSE como BA-02545/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 27 e 30 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.