Dia Internacional do Café: tendências de consumo e hábitos dos amantes da bebida

Hoje, 1, é celebrado o Dia Internacional do Café. Com o objetivo de entender as tendências de consumo e os hábitos dos amantes da bebida no Brasil, a consultoria São Paulo Coffee Hub e o maior grupo de compras coletivas de cafés especiais do país, o Diário de um Coffee Lover, em parceria com a Associação Brasileira das Indústria de Cafés (ABIC), realizaram a pesquisa "Coffee Lovers 2024".

O levantamento foi realizado com 646 pessoas e identificou as principais percepções sobre o universo dos cafés entre aqueles que se autodenominam amantes da bebida e fazem parte do grupo Diário de um Coffee Lover. Confira os resultados.

Hábitos de compra dos amantes de café

Sobre as formas de adquirir café, 33,1% dos respondentes afirmam que preferem comprá-lo através de grupos de compras coletivas, enquanto 28,2% utilizam o e-commerce. Para 18,7%, a cafeteria é a melhor opção, ao passo que 14% obtêm direto do produtor. Aqueles que escolhem pelo supermercado totalizam 5,1%.

Quando o tópico é frequência de compra, 58,8% adquirem uma vez por mês, 29,7% a cada 15 dias, 5,7% uma vez por semana, e 0,2% todos os dias. Dentre os entrevistados, 76,3% preferem adquirir café torrado em grãos, 9,2% em cápsula, 5,7% torrado e moído, 5,1% drip coffee, e 2,7% café cru.

Modo de preparo preferido entre os coffee lovers

Para 26,5% dos entrevistados, o equipamento Hario V60, coador de marca japonesa que permite uma boa extração de cafés coados, é o melhor no preparo da bebida. A prensa francesa é a escolhida por 16,8%, e o coado tradicional por 14,1%. Outras formas de preparo são: o Aeropress (6,4%), a moka (6,3%) e o espresso (5%). Embora o último modo de preparo citado corresponda a apenas 5%, 52,9% dos participantes afirmam terem a máquina de espresso em casa. Quando questionados se tinham moedor de grãos em suas residências, 91,6% responderam que sim.

1 /7 Tropicália Café: torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos. (Tropicália Café (Bogotá, Colômbia): torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos.)

2 /7 News and Coffee: um lugar de notícias e café em Madri, na Espanha (News and Coffee (Madri, Espanha): um lugar de notícias e café em Madri, na Espanha)

3 /7 Fabrica Coffee Roasters, localizada no Poto, em Portugal: café em um charmoso ambiente (Fabrica Coffee Roasters (Porto, Portugal): café em um charmoso ambiente)

4 /7 Monmouth Coffee Company, em Londres: torra e vende café no varejo desde 1978 (Monmouth Coffee Company (Londres, Inglaterra): torra e vende café no varejo desde 1978)

5 /7 Loutsa Torréfacteur, na Passage Jouffroy: cafeteria em uma das mais antigas passagens de Paris, na França (Loutsa Torréfacteur (Paris, França): cafeteria em uma das mais antigas passagens de Paris, na França)

6 /7 Ernesto Cafés Especiais em Brasília: um dos cafés para descobrir na cidade. (Ernesto Cafés Especiais (Brasília, DF): um dos cafés para descobrir as quadras da cidade.)

7/7 Honest Coffee Roasters, em Franklin, nos Estados Unidos: o passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar (Honest Coffee Roasters (Franklin, Estados Unidos): o passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar)

Quais as bebidas com café favoritas?

Dentre as bebidas com café preferidas dos coffee lovers, o coado está em primeiro lugar, totalizando 64,3% das respostas. Em seguida, o espresso soma 22,2%, o cappuccino, 7,2%, e o latte, 3,4%. Do total, 76,2% preferem consumir o café quente, ao mesmo tempo em que 1,3% optam pelo gelado, e 22,5% de ambas as formas.

Amantes de café entendem a importância da certificação

A consciência sobre a certificação é bastante presente junto aos que amam a bebida. Entre os entrevistados, 52,4% conhecem o selo ABIC, um indicativo do quanto eles estão atentos à qualidade e origem do café que compram. Ademais, é uma prova de como os selos são instrumentos importantes de validação.

