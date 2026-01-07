xAI levanta US$ 20 bilhões na Série E e mira expansão do Grok

A startup de inteligência artificial xAI, fundada por Elon Musk, anunciou nesta terça-feira, 06, que concluiu sua rodada de investimentos Série E, com captação de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 107,5 bi na cotação atual). O valor está acima da previsão de US$ 15 bilhões (R$ 80 bi) anunciada ao mercado.

A xAI não divulgou o valuation após a rodada. Ainda assim, matérias publicadas em 2025 pela Reuters e pelo The Wall Street Journal indicavam que a empresa mirava um valor de mercado de até US$ 230 bilhões (R$ 1,235 trilhão).

De acordo com a empresa, participaram do financiamento investidores como Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX e Baron Capital Group. A rodada também contou com investidores estratégicos, como NVIDIA e Cisco Investments, grandes apoiadores da expansão da infraestrutura computacional da empresa.

A rodada da xAI ocorre em meio a grandes aportes no setor de IA. Em dezembro, a OpenAI recebeu US$ 22 bilhões (R$ 118 bi) do SoftBank, a última parcela de um compromisso de US$ 40 bilhões (R$ 214 bi) ao longo de 2025. A Anthropic, fundadora do Claude Code, captou US$ 13 bilhões (R$ 69 bi) em setembro, em uma rodada que avaliou a empresa em US$ 183 bilhões (R$ 982 bi).

Infraestrutura e data centers

Segundo a xAI, os recursos serão voltados principalmente à expansão de sua infraestrutura de computação. A empresa encerrou o ano passado com mais de um milhão de equivalentes de GPUs H100 em operação, distribuídas entre os supercomputadores Colossus I e II, considerados os melhores do mundo quando se trata de IA.

Avanços do Grok

No comunicado, a empresa também destacou o avanço em seus produtos, entre eles a Série Grok 4, que teve seu treinamento realizado sobre a infraestrutura do Colossus, com uso intensivo de aprendizagem por reforço em larga escala para aprimorar raciocínio, agilidade e desempenho dos modelos.

Entre os produtos lançados estão o Grok Voice, assistente capaz de conduzir conversas em tempo real, disponível via API no aplicativo móvel do Grok e em veículos Tesla. A empresa diz que é "o agente de voz mais inteligente, conduzindo conversas em tempo real, com fala de baixa latência em dezenas de idiomas, chamadas de ferramentas e acessos a dados em tempo real".

Outro destaque foi o Grok Imagine, conjunto de modelos voltados à geração de imagens e vídeos, com foco em compreensão, edição e geração multimodal.

Integração com o X

O comunicado também ressalta a estratégia de integrar o Grok à rede social X (antigo Twitter). Segundo a xAI, a empresa contabilizou ceca de 600 milhões de usuários ativos mensalmente.

Nesta semana, a ferramenta virou alvo de uma investigação no Reino Unido por gerar imagens sexualizadas de mulheres e crianças no X. Segundo o Grok, os conteúdos foram criados a partir de uma falha nas proteções e medidas serão tomadas.

Grok 5 e contratações

Segundo a xAI, o Grok 5 já está em fase de treinamento. A empresa diz estar focada no lançamento de novos produtos voltados tanto para os consumidores quanto para as empresas, a partir da combinação entre Grok, Colossus e o X.

"Este financiamento vai acelerar a construção da nossa infraestrutura líder mundial, permitir o rápido desenvolvimento e implementação de produtos de IA transformadores, que chegam a milhares de milhões de usuários e impulsionar pesquisas inovadoras que promovam a missão principal da xAI: compreender o universo", diz o comunicado.

Ainda na seara de projetos futuros, a xAI reforçou que está contratando profissionais alinhados à missão da empresa. As vagas estão disponíveis no site x.ai/careers.