Saiba como utilizar a IA para alavancar sua carreira

A inteligência artificial pode apoiar estudos, entrevistas e desenvolvimento profissional quando utilizada como ferramenta complementar
Redatora
Publicado em 26 de junho de 2026 às 05h07.
A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tecnologia voltada para automação de tarefas e passou a integrar a rotina de profissionais de diferentes áreas.
Hoje, ferramentas como o ChatGPT são utilizadas para organizar estudos, desenvolver novas competências, aperfeiçoar currículos e até simular entrevistas de emprego.
O diferencial, porém, não está apenas no acesso à tecnologia, mas na forma como ela é incorporada ao processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional.
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Um dos usos mais comuns da IA é transformar conteúdos complexos em explicações simples. Ao encontrar um conceito desconhecido durante um curso, leitura ou treinamento, o profissional pode pedir que a ferramenta explique o tema em diferentes níveis de dificuldade, utilize exemplos práticos ou faça comparações com situações do cotidiano.
Esse recurso acelera a curva de aprendizado e permite compreender assuntos técnicos de maneira mais acessível.
Outra aplicação prática é a criação de cronogramas personalizados. Em vez de montar um plano de estudos do zero, basta informar quanto tempo está disponível por semana, quais são os objetivos e o prazo desejado.
A IA consegue sugerir uma rotina equilibrada, indicar momentos para revisão, criar flashcards, elaborar simulados e gerar resumos para facilitar a fixação do conteúdo.
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A preparação para processos seletivos também pode ser feita com auxílio da inteligência artificial.
É possível solicitar uma entrevista simulada para uma vaga específica, responder às perguntas e, ao final, pedir uma avaliação sobre clareza, objetividade e qualidade das respostas.
A ferramenta também pode sugerir melhorias na comunicação, identificar pontos pouco desenvolvidos e indicar perguntas que costumam aparecer em entrevistas da área.
Antes mesmo da entrevista, a IA pode ajudar a aumentar as chances de ser encontrado pelos recrutadores.
Currículos e perfis do LinkedIn podem ser revisados para tornar descrições de experiências mais objetivas, destacar resultados alcançados e adaptar o conteúdo para diferentes vagas.
O objetivo não é inventar experiências, mas apresentar as informações de forma mais clara e estratégica.
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Quem está iniciando na carreira ou deseja migrar de área pode utilizar a inteligência artificial para criar projetos práticos.
Ao informar o nível de conhecimento e os temas de interesse, a ferramenta consegue sugerir desafios progressivos, projetos para portfólio e exercícios que ajudam a desenvolver competências valorizadas pelo mercado.
Além disso, é possível pedir feedback sobre códigos, apresentações, relatórios ou estudos de caso, identificando oportunidades de melhoria antes de compartilhar o material com recrutadores ou clientes.
Especialistas ressaltam que a inteligência artificial não substitui estudo, prática ou experiência profissional. Seu principal papel é reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais, oferecer feedback imediato e facilitar o acesso ao conhecimento.
Em um mercado cada vez mais competitivo, profissionais que sabem utilizar essas ferramentas de forma estratégica tendem a ganhar produtividade e acelerar seu desenvolvimento.