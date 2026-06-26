Saiba como utilizar a IA para alavancar sua carreira

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tecnologia voltada para automação de tarefas e passou a integrar a rotina de profissionais de diferentes áreas.

Hoje, ferramentas como o ChatGPT são utilizadas para organizar estudos, desenvolver novas competências, aperfeiçoar currículos e até simular entrevistas de emprego.

O diferencial, porém, não está apenas no acesso à tecnologia, mas na forma como ela é incorporada ao processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Aprenda mais rápido

Um dos usos mais comuns da IA é transformar conteúdos complexos em explicações simples. Ao encontrar um conceito desconhecido durante um curso, leitura ou treinamento, o profissional pode pedir que a ferramenta explique o tema em diferentes níveis de dificuldade, utilize exemplos práticos ou faça comparações com situações do cotidiano.

Esse recurso acelera a curva de aprendizado e permite compreender assuntos técnicos de maneira mais acessível.

Organize os estudos

Outra aplicação prática é a criação de cronogramas personalizados. Em vez de montar um plano de estudos do zero, basta informar quanto tempo está disponível por semana, quais são os objetivos e o prazo desejado.

A IA consegue sugerir uma rotina equilibrada, indicar momentos para revisão, criar flashcards, elaborar simulados e gerar resumos para facilitar a fixação do conteúdo.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Treine entrevistas antes da vaga

A preparação para processos seletivos também pode ser feita com auxílio da inteligência artificial.

É possível solicitar uma entrevista simulada para uma vaga específica, responder às perguntas e, ao final, pedir uma avaliação sobre clareza, objetividade e qualidade das respostas.

A ferramenta também pode sugerir melhorias na comunicação, identificar pontos pouco desenvolvidos e indicar perguntas que costumam aparecer em entrevistas da área.

Melhore currículo e perfil profissional

Antes mesmo da entrevista, a IA pode ajudar a aumentar as chances de ser encontrado pelos recrutadores.

Currículos e perfis do LinkedIn podem ser revisados para tornar descrições de experiências mais objetivas, destacar resultados alcançados e adaptar o conteúdo para diferentes vagas.

O objetivo não é inventar experiências, mas apresentar as informações de forma mais clara e estratégica.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Desenvolva projetos para ganhar experiência

Quem está iniciando na carreira ou deseja migrar de área pode utilizar a inteligência artificial para criar projetos práticos.

Ao informar o nível de conhecimento e os temas de interesse, a ferramenta consegue sugerir desafios progressivos, projetos para portfólio e exercícios que ajudam a desenvolver competências valorizadas pelo mercado.

Além disso, é possível pedir feedback sobre códigos, apresentações, relatórios ou estudos de caso, identificando oportunidades de melhoria antes de compartilhar o material com recrutadores ou clientes.

Especialistas ressaltam que a inteligência artificial não substitui estudo, prática ou experiência profissional. Seu principal papel é reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais, oferecer feedback imediato e facilitar o acesso ao conhecimento.

Em um mercado cada vez mais competitivo, profissionais que sabem utilizar essas ferramentas de forma estratégica tendem a ganhar produtividade e acelerar seu desenvolvimento.