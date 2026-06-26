Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Saiba como utilizar a IA para alavancar sua carreira

Da preparação para entrevistas à organização dos estudos, a inteligência artificial vem sendo usada como ferramenta de apoio para acelerar o desenvolvimento profissional e ampliar a competitividade no mercado de trabalho

A inteligência artificial pode apoiar estudos, entrevistas e desenvolvimento profissional quando utilizada como ferramenta complementar

A inteligência artificial pode apoiar estudos, entrevistas e desenvolvimento profissional quando utilizada como ferramenta complementar

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 26 de junho de 2026 às 05h07.

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tecnologia voltada para automação de tarefas e passou a integrar a rotina de profissionais de diferentes áreas.

Hoje, ferramentas como o ChatGPT são utilizadas para organizar estudos, desenvolver novas competências, aperfeiçoar currículos e até simular entrevistas de emprego.

O diferencial, porém, não está apenas no acesso à tecnologia, mas na forma como ela é incorporada ao processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Aprenda mais rápido

Um dos usos mais comuns da IA é transformar conteúdos complexos em explicações simples. Ao encontrar um conceito desconhecido durante um curso, leitura ou treinamento, o profissional pode pedir que a ferramenta explique o tema em diferentes níveis de dificuldade, utilize exemplos práticos ou faça comparações com situações do cotidiano.

Esse recurso acelera a curva de aprendizado e permite compreender assuntos técnicos de maneira mais acessível.

Organize os estudos

Outra aplicação prática é a criação de cronogramas personalizados. Em vez de montar um plano de estudos do zero, basta informar quanto tempo está disponível por semana, quais são os objetivos e o prazo desejado.

A IA consegue sugerir uma rotina equilibrada, indicar momentos para revisão, criar flashcards, elaborar simulados e gerar resumos para facilitar a fixação do conteúdo.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Treine entrevistas antes da vaga

A preparação para processos seletivos também pode ser feita com auxílio da inteligência artificial.

É possível solicitar uma entrevista simulada para uma vaga específica, responder às perguntas e, ao final, pedir uma avaliação sobre clareza, objetividade e qualidade das respostas.

A ferramenta também pode sugerir melhorias na comunicação, identificar pontos pouco desenvolvidos e indicar perguntas que costumam aparecer em entrevistas da área.

Melhore currículo e perfil profissional

Antes mesmo da entrevista, a IA pode ajudar a aumentar as chances de ser encontrado pelos recrutadores.

Currículos e perfis do LinkedIn podem ser revisados para tornar descrições de experiências mais objetivas, destacar resultados alcançados e adaptar o conteúdo para diferentes vagas.

O objetivo não é inventar experiências, mas apresentar as informações de forma mais clara e estratégica.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Desenvolva projetos para ganhar experiência

Quem está iniciando na carreira ou deseja migrar de área pode utilizar a inteligência artificial para criar projetos práticos.

Ao informar o nível de conhecimento e os temas de interesse, a ferramenta consegue sugerir desafios progressivos, projetos para portfólio e exercícios que ajudam a desenvolver competências valorizadas pelo mercado.

Além disso, é possível pedir feedback sobre códigos, apresentações, relatórios ou estudos de caso, identificando oportunidades de melhoria antes de compartilhar o material com recrutadores ou clientes.

Especialistas ressaltam que a inteligência artificial não substitui estudo, prática ou experiência profissional. Seu principal papel é reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais, oferecer feedback imediato e facilitar o acesso ao conhecimento.

Em um mercado cada vez mais competitivo, profissionais que sabem utilizar essas ferramentas de forma estratégica tendem a ganhar produtividade e acelerar seu desenvolvimento.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

AI Literacy: por que entender inteligência artificial será essencial no trabalho

EXCLUSIVO: Getnet lança maquininha que aceita pagamento por voz com IA generativa

'O apocalipse da IA': como a internet pode entrar em um ciclo de autossabotagem informacional

Por que as empresas estão proibindo algumas ferramentas de IA dentro de casa

Mais na Exame

Mercados

Por que o Brasil, com a bolsa 'mais barata do mundo', ainda não convence investidores

Ciência

Cientistas descobrem combinação inédita de antibióticos que pode dificultar resistência bacteriana

Brasil

PGR recorre de decisão do STF que acaba com aposentadoria compulsória para punir juízes

Pop

Festival online disponibiliza mais de 100 filmes e séries brasileiras de graça; veja como assistir