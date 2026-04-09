Inteligência Artificial

Nem todo mundo entrou no ‘hype’ da IA? Tecnologia é prioridade para 95% das empresas, mas há lacunas

Pesquisa com mais de 100 organizações mostra rápida mudança na adoção da IA, mas desafio agora é transformar tecnologia em resultado

(Getty Images)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 13h55.

A inteligência artificial não está mais restrita às áreas de inovação. Agora, ela  ocupa todos os espaços de decisões nos negócios.

Um levantamento da Avantia, empresa de tecnologia em segurança, mostra que 95,2% das companhias colocam a tecnologia no topo das prioridades para 2026 — em 2024, isso era representado por 32, 8%. 

Apesar de estar no topo das prioridades de quase todas as companhias, a adoção prática avança em ritmo desigual. Hoje, apenas 59% das empresas já utilizam IA em alguma frente. Isso significa que a corrida pela inteligência artificial começou, mas ainda há uma distância relevante entre intenção e execução.

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Do entusiasmo à execução

Isso porque o principal desafio mudou. Não se trata mais de entender o que é IA, mas de como gerar valor real com ela. Empresas enfrentam dificuldades para:

  • Identificar aplicações com impacto direto no negócio

  • Estruturar governança e estratégia de uso

O resultado é um cenário em que a prioridade é alta, mas a maturidade ainda está em construção.

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