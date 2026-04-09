Nem todo mundo entrou no ‘hype’ da IA? Tecnologia é prioridade para 95% das empresas, mas há lacunas

A inteligência artificial não está mais restrita às áreas de inovação. Agora, ela ocupa todos os espaços de decisões nos negócios.

Um levantamento da Avantia, empresa de tecnologia em segurança, mostra que 95,2% das companhias colocam a tecnologia no topo das prioridades para 2026 — em 2024, isso era representado por 32, 8%.

Apesar de estar no topo das prioridades de quase todas as companhias, a adoção prática avança em ritmo desigual. Hoje, apenas 59% das empresas já utilizam IA em alguma frente. Isso significa que a corrida pela inteligência artificial começou, mas ainda há uma distância relevante entre intenção e execução.

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Do entusiasmo à execução

Isso porque o principal desafio mudou. Não se trata mais de entender o que é IA, mas de como gerar valor real com ela. Empresas enfrentam dificuldades para:

Integrar a tecnologia aos processos existentes

Identificar aplicações com impacto direto no negócio

Estruturar governança e estratégia de uso

O resultado é um cenário em que a prioridade é alta, mas a maturidade ainda está em construção.

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