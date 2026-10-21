Festival Fisweek espera 15 mil pessoas para debater inovação em saúde

Na Marina da Glória, fisweek 2026 espera 15 mil participantes para debates sobre saúde, inovação e tecnologia, além de atividades esportivas
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Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10h00.
A fisweek 2026, festival de inovação, empreendedorismo e tendências da saúde, acontece de 11 a 13 de novembro na Axia Marina da Glória, no Rio de Janeiro. São esperadas 15 mil pessoas, mais de 500 palestrantes e mais de 200 startups. O fórum de lideranças Rio Health Forum ocorrerá em paralelo no Museu de Arte Moderna.
O Rio de Janeiro recebe, de 11 a 13 de novembro, a fisweek 2026, festival de inovação, empreendedorismo e tendências da saúde.
Pela primeira vez, o evento será realizado na Axia Marina da Glória, reunindo profissionais da saúde, startups, investidores, pesquisadores e representantes dos setores público e privado.
Além dos painéis, o festival terá uma área dedicada a startups de diferentes segmentos da saúde, com mais de 200 participantes previstos.
Entre os vários temas que serão abordados estão longevidade, atividade física, lideranças femininas no setor, o uso da IA na saúde e profissionais 5.0. Entre os nomes confirmados estão:
“A mudança para a Marina da Glória acompanha o crescimento da fisweek e abre espaço para uma experiência mais ampla.
Queremos que as conversas sobre saúde também aconteçam nos encontros entre profissionais, empresas, pesquisadores e empreendedores, e nas atividades que convidam o público a se movimentar”, afirma Manuela Melo, CEO da fisweek.
Essa proposta se estende à programação fora dos auditórios. Corrida, yoga e spinning estarão entre as atividades esportivas oferecidas ao público.
O evento também contará com um dog lounge – um espaço exclusivo para interação com cães terapeutas – e apresentações musicais da Portela e do bloco Empolga às 9.
A combinação de conteúdo, cultura e movimento busca aproximar as discussões sobre saúde das experiências do dia a dia, contribuindo para um evento dinâmico e diverso.
Realizado paralelamente à fisweek, o Rio Health Forum reunirá autoridades e lideranças para discutir caminhos para a saúde brasileira. Nesta edição, o encontro ganha um espaço próprio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
A casa do G20 se transforma na casa da saúde por três dias, dando ao fórum uma sede exclusiva para as conversas entre governos, instituições, empresas e academia.
“O Rio Health Forum reúne pessoas que participam das decisões sobre o futuro da saúde.
Ter um espaço dedicado ao encontro permite aprofundar as discussões e aproximar lideranças que podem transformar propostas em ações concretas”, diz Rodrigo Vilar, CEO do Rio Health Forum.
Para Josier Vilar, fundador da Iniciativa FIS, a realização simultânea dos dois encontros fortalece a troca entre diferentes áreas do setor.
“A saúde precisa de diálogo entre quem atende, pesquisa, empreende, investe e formula políticas públicas.
Quando essas pessoas se encontram, surgem oportunidades de colaboração que podem ir além dos três dias de evento.”
A fisweek 2026 será realizada de 11 a 13 de novembro na Axia Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Esta será a primeira edição do festival nesse local.
A expectativa é receber 15 mil pessoas durante os três dias de evento. A programação terá mais de 500 palestrantes para debater desafios e transformações do setor da saúde.
Entre os nomes confirmados estão o especialista em longevidade Alexandre Kalache, os jornalistas Mara Luquet e Luis Fernando Correia, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, a médica Eliete Bouskela e Marcus Oly, diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo.
A programação da fisweek 2026 abordará longevidade, atividade física, lideranças femininas no setor da saúde, uso da inteligência artificial na saúde e profissionais 5.0. O festival também terá uma área dedicada a startups de diferentes segmentos da saúde, com mais de 200 participantes previstos.
A fisweek 2026 terá corrida, yoga e spinning, além de um dog lounge destinado à interação com cães terapeutas. A programação também incluirá apresentações musicais da Portela e do bloco Empolga às 9.
O Rio Health Forum é um encontro de autoridades e lideranças dedicado à discussão de caminhos para a saúde brasileira. Realizado paralelamente à fisweek, o fórum terá um espaço próprio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com conversas entre governos, instituições, empresas e academia.