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Festival Fisweek espera 15 mil pessoas para debater inovação em saúde

Festival acontece de 11 a 13 de novembro na Marina da Glória e reúne inovação, empreendedorismo e tendências da saúde

Na Marina da Glória, fisweek 2026 espera 15 mil participantes para debates sobre saúde, inovação e tecnologia, além de atividades esportivas

Na Marina da Glória, fisweek 2026 espera 15 mil participantes para debates sobre saúde, inovação e tecnologia, além de atividades esportivas

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Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10h00.

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A fisweek 2026, festival de inovação, empreendedorismo e tendências da saúde, acontece de 11 a 13 de novembro na Axia Marina da Glória, no Rio de Janeiro. São esperadas 15 mil pessoas, mais de 500 palestrantes e mais de 200 startups. O fórum de lideranças Rio Health Forum ocorrerá em paralelo no Museu de Arte Moderna.

O Rio de Janeiro recebe, de 11 a 13 de novembro, a fisweek 2026, festival de inovação, empreendedorismo e tendências da saúde.

Pela primeira vez, o evento será realizado na Axia Marina da Glória, reunindo profissionais da saúde, startups, investidores, pesquisadores e representantes dos setores público e privado.

  • A expectativa é receber 15 mil pessoas durante os três dias.
  • A programação terá mais de 500 palestrantes e debates sobre os desafios e as transformações do setor.

Além dos painéis, o festival terá uma área dedicada a startups de diferentes segmentos da saúde, com mais de 200 participantes previstos.

Quem são os convidados?

Entre os vários temas que serão abordados estão longevidade, atividade física, lideranças femininas no setor, o uso da IA na saúde e profissionais 5.0. Entre os nomes confirmados estão:

  • O especialista em longevidade Alexandre Kalache,
  • Os jornalistas Mara Luquet e Luis Fernando Correia,
  • O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta,
  • O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto,
  • A médica Eliete Bouskela,
  • E Marcus Oly, diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo.

Por que a Marina da Glória?

“A mudança para a Marina da Glória acompanha o crescimento da fisweek e abre espaço para uma experiência mais ampla.

Queremos que as conversas sobre saúde também aconteçam nos encontros entre profissionais, empresas, pesquisadores e empreendedores, e nas atividades que convidam o público a se movimentar”, afirma Manuela Melo, CEO da fisweek.

Essa proposta se estende à programação fora dos auditórios. Corrida, yoga e spinning estarão entre as atividades esportivas oferecidas ao público.

O evento também contará com um dog lounge – um espaço exclusivo para interação com cães terapeutas – e apresentações musicais da Portela e do bloco Empolga às 9.

A combinação de conteúdo, cultura e movimento busca aproximar as discussões sobre saúde das experiências do dia a dia, contribuindo para um evento dinâmico e diverso.

Um evento para discussões sobre a saúde brasileira

Realizado paralelamente à fisweek, o Rio Health Forum reunirá autoridades e lideranças para discutir caminhos para a saúde brasileira. Nesta edição, o encontro ganha um espaço próprio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

A casa do G20 se transforma na casa da saúde por três dias, dando ao fórum uma sede exclusiva para as conversas entre governos, instituições, empresas e academia.

“O Rio Health Forum reúne pessoas que participam das decisões sobre o futuro da saúde.

Ter um espaço dedicado ao encontro permite aprofundar as discussões e aproximar lideranças que podem transformar propostas em ações concretas”, diz Rodrigo Vilar, CEO do Rio Health Forum.

Para Josier Vilar, fundador da Iniciativa FIS, a realização simultânea dos dois encontros fortalece a troca entre diferentes áreas do setor.

“A saúde precisa de diálogo entre quem atende, pesquisa, empreende, investe e formula políticas públicas.

Quando essas pessoas se encontram, surgem oportunidades de colaboração que podem ir além dos três dias de evento.” 

'Perguntas frequentes'

Quando e onde será realizada a fisweek 2026? ＋

A fisweek 2026 será realizada de 11 a 13 de novembro na Axia Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Esta será a primeira edição do festival nesse local.

Quantas pessoas e palestrantes são esperados na fisweek 2026? ＋

A expectativa é receber 15 mil pessoas durante os três dias de evento. A programação terá mais de 500 palestrantes para debater desafios e transformações do setor da saúde.

Quem são os convidados confirmados para a fisweek 2026? ＋

Entre os nomes confirmados estão o especialista em longevidade Alexandre Kalache, os jornalistas Mara Luquet e Luis Fernando Correia, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, a médica Eliete Bouskela e Marcus Oly, diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo.

Quais temas serão debatidos na fisweek 2026? ＋

A programação da fisweek 2026 abordará longevidade, atividade física, lideranças femininas no setor da saúde, uso da inteligência artificial na saúde e profissionais 5.0. O festival também terá uma área dedicada a startups de diferentes segmentos da saúde, com mais de 200 participantes previstos.

Quais atividades esportivas e culturais estarão disponíveis na fisweek 2026? ＋

A fisweek 2026 terá corrida, yoga e spinning, além de um dog lounge destinado à interação com cães terapeutas. A programação também incluirá apresentações musicais da Portela e do bloco Empolga às 9.

O que é o Rio Health Forum e onde será realizado em 2026? ＋

O Rio Health Forum é um encontro de autoridades e lideranças dedicado à discussão de caminhos para a saúde brasileira. Realizado paralelamente à fisweek, o fórum terá um espaço próprio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com conversas entre governos, instituições, empresas e academia.

Acompanhe tudo sobre:EventosSaúde no Brasil

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